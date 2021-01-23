С Днем дознания прикольные поздравления в прозе 23 января 2021 года

Поздравления на День дознания в прозе

Поздравления на День дознания в прозе.

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Поздравляю с Днём дознания. Пожелаю я здоровья и удачи, лёгких расследований и правильных выводов, справедливости и осторожности, внимательности и находчивости, везения и благополучия. Пусть голова всегда работает на 5+, пусть деятельность приносит успех, а жизнь — счастье и любовь.

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Желаю, чтобы тайное стало явным, непонятное — очевидным, а необъяснимое всегда находило логическую ясность. Пускай процесс дознания всегда будет проходить по намеченному плану и приводит к стопроцентному результату раскрытия. Желаю крепких нервов, развитой интуиции и твердого напора на пути разоблачения преступления. С Днем дознания!

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В День дознания хочу пожелать всегда докапываться до истины и никогда не упускать из виду важных деталей, при чём это касается не только профессиональной деятельности, но и всей твоей жизни. Пусть удача будет верным спутником, пусть каждый день становится большим успехом. Здоровья тебе, терпения, проницательности, рассудительности и осторожности!

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В день дознания от всей души желаю, чтобы всегда удавалось распутывать любой клубок вопросов и совершённых преступлений, чтобы даже самый крепкий «орешек» легко раскалывался на твоих допросах. Успехов в деятельности и браво раскрытых дел, удачи в жизни и постоянного благополучия.

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В День дознания желаю всегда сохранять в себе уверенность, смелость, профессионализм. Желаю раскрывать любое дело быстро и легко, словно перед тобой детский ребус, желаю так или иначе докапываться до истины и всегда представать перед народом справедливым щитом закона!

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Поздравляю с Днём дознания и хочу пожелать в любой ситуации и с любого клиента «выбивать» признание, всегда принимать только верное решение и никогда не ошибаться в своих действиях. Пусть ни одно твоё дело не заходит в тупик, пусть ни одна твоя цель не остаётся без достижения.

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Поздравляю всех дознавателей с профессиональным праздником. Желаю чистосердечных признаний, успешного расследования и стопроцентной раскрываемости. Пускай все тайны дознания без труда станут явными. Пускай ваша сила, мужественность, ум, смекалка и холодный, цепкий взгляд, развяжут языки всем нарушителям закона.

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Дознаватель — не та профессия, которая дается легко, но от этого она не становится менее важной, а даже наоборот. Пусть же всех, кто задействован в ней, не подводят ни чутье, ни знание человеческой природы и психологии. Желаем вам успехов в работе и таких дел, в которых вам будет интересно, приятно и полезно разбираться.

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День дознания — это профессиональный праздник у ребят, которые одной только силой убеждения заставляют закоренелых преступников раскрывать свои карты перед следствием. Так пусть же ваша работа будет вам по силам, ни одна тайна не уйдет от сотрудников, а заморочить голову ложными сведениями не удается никому.

Источник: pozdravok.ru