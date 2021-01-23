Зарплата космонавта в России в 2021 году

Многие удивляются, но в России у космонавтов две зарплаты — земная и космическая. Но сколько зарабатывают космонавты? Неужели это и правда золотая жила? И стоит ли так рисковать здоровьем?

Космонавты на орбите зарабатывают около 2 000 000 р ежемесячно

В человеке с рождения заложена тяга к непознанному. Какой мальчишка не мечтал стать в детстве космонавтом, чтобы однажды стать первым человеком, высадившимся на других планетах. Но пока мечты далеки от реальности, и максимум будете работать на МКС. Но сколько зарабатывают космонавты? Неужели это и правда золотая жила? И стоит ли так рисковать здоровьем?

Сколько получают космонавты

Многие удивляются, но в России у космонавтов две зарплаты — земная и космическая. Первая, понятно, выплачивается, когда космонавт работает на земле в центре подготовки полётов. В прошлом году такой оклад составил в среднем 70 000 р.

Инструктор по подготовке космонавтов зарабатывает до 100 000 р в месяц. Помимо этого, полагаются премии за добросовестное выполнение обязанностей, которые составляют не более 25% от оклада. Также предусмотрены выплаты за выслугу лет (40% оклада) и надбавки за классность (за 1 класс до 120% от зп). Таким образом космонавты на земле зарабатывают до 200 000-250 000 р.

Вторая зарплата выплачивается за проведённое время на МКС, и здесь расценки совершенно другие. Космонавты на орбите зарабатывают около 2 000 000 р ежемесячно. Это базовая ставка, которая увеличивается, если требуется выполнение дополнительных работ. Журнал Forbes в 2019 г рассказал, сколько получают космонавты в России в месяц на земле и на орбите, посмотрим их в таблице. Кстати, тот самый редкий случай в РФ, когда одинаково зарабатывают и в Москве, и жители регионов.

Период Земля Орбита Год 3 000 000 21 000 000 Месяц 250 000 1 750 000 Неделя 62 500 437 000 День 12 500 87 500 Час 1 563 10 937 Минута 26 182,2 Секунда 0,44 3,03

Космонавт — это одна из немногих профессий, куда идут не ради денег, а по призванию. Но, как видим, зарабатывают они тоже хорошо, поскольку работа связана с рисками для жизни и здоровья. Посмотрим, сколько зарабатывают космонавты в России в зависимости от специальности.

Инженер-конструктор Инженер-роботехник Астроном-космохимик Астробиолог Космический медик Инженер связи До 80 000 р До 100 000 р До 50 000 р До 80 000 р До 80 000 р До 85 000 р

Теперь рассмотрим, сколько получают астронавты в НАСА. В отличие от коллег из России, у них фиксированный оклад, независимо от того, в космосе они или на земле. Зарплата зависит от класса (GS-11-14). Самый младший астронавт будет получать доход около 5 500 $ в месяц, а старший — 13 000 $. При этом за совершённые полёты положена ежегодная надбавка в размере 10 000 $. В Европе всё считается точно также, а астронавты зарабатывают от 5 000 до 7 500 евро. Посмотрим в таблице, сколько в среднем платят космонавтам в Китае, Индии, Канаде и других странах, независимо от класса.

Украина Казахстан Беларусь Канада Индия Китай 170 000 грн 1 500 000 тг 80 000 р От 6 500 $ – –

В азиатских странах информация о том, сколько зарабатывают тайконавты — государственная тайна. Не дано нам их понять.

Интересный факт — глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин зарабатывает до 30 000 000 в год, а вот заработная плата главы НАСА всего в 1,5-2 раза больше простого сотрудника.

Самые известные космонавты

На постсоветском пространстве у всех на слуху Юрий Гагарин. Он стал первым человеком в космосе. Его полёт состоялся 12 апреля, и позднее этот день стал официальным днём космонавтики. Известно, сколько получал Гагарин — 400-600 рублей, что немного выше, чем у остальных космонавтов (200-450 р). Не очень большие деньги по тем временам.

В США свои герои. Нил Армстронг — первый человек, который высадился на Луне. Он зарабатывал 1600 $ в месяц.

Ещё один известный в СССР — Григорий Гречко. По некоторым данным, за один месяц космического полёта в 1975 г ему платили 5 000 р. Это внушительная сумма по тем временам. После возвращения на землю космонавт купил себе Волгу, которая считалась машиной премиум класса.

Алексей Леонов — первый в СССР космонавт, который вышел в открытый космос. Ему платили 5 000-6 000 р в месяц.

Герман Титов является первым космонавтом, который совершил космический полёт, длительностью более суток. Известно, что власти пожаловали ему зарплату в размере 3 000-4 000 р, а также подарили машину. Учитывая, сколько тогда получали космонавты в СССР, сумма колоссальная.

Какие качества нужны

Ваше здоровье должно быть идеальным. Когда ракета взлетает, она преодолевает земное притяжение, что создаёт сильную нагрузку на организм. Слабые люди в процессе взлёта могут даже умереть, если, например, не выдержит сердце. Есть риск разрыва сосудов и возникновения проблем с дыханием. В невесомости организм тоже страдает, нужно регулярно делать физические упражнения, чтобы не атрофировались мышцы. Так что, помимо денег, космонавты зарабатывают ещё и проблемы со здоровьем.

Космонавт должен разбираться в авиационной и космической технике. Без поломок не может работать ни одно устройство в мире, и даже МКС. Поэтому время от времени членам экипажа приходится её ремонтировать.

Вы также должны быть ответственным человеком, нужно помнить, что от вас зависит жизнь других членов экипажа. Ну и приготовьтесь к длительным командировкам. Некоторые экспедиции на МКС могут длиться до 6 месяцев. Вряд ли ваша половинка обрадуется. Но помните о том, сколько платят космонавтам за полет в космос, за полгода вы заработаете около 12 млн. р!

Плюсы и минусы работы космонавтом

Плюсы:

у вас будет возможность совершить важное для науки открытие;

не забывайте, что технический прогресс не стоит на месте, и, если сейчас выучитесь на космонавта, возможно, через 20-30 лет побываете на Марсе или на других планетах и их спутниках;

ваше имя будут знать многие люди в разных странах, а о каждом полёте будут вещать по телевизору и радио;

близкие будут гордиться вами, а вы станете хвастаться при знакомстве с людьми своей важной и редкой профессией;

у вас будет возможность своими глазами увидеть Землю на расстоянии, и воочию убедиться в её шарообразной форме;

Не забывайте, какая ЗП у космонавтов, уже скоро вы станете миллионером.

Но не всё так гладко, есть в этой профессии ощутимые минусы:

не зря в народе говорят «здоровье как у космонавта». Вы должны быть счастливым обладателям идеального здоровья, поскольку полететь в космос — это не тоже самое, что выйти в магазин за продуктами. В процессе полёта космонавты испытывают серьёзные нагрузки на организм;

вам рост не должен быть ниже 165 см и выше 190 см;

приготовьтесь к длительному отсутствию дома. Обычно экспедиции на МКС длятся от 100 до 200 суток. Никто не будет вас доставлять туда каждое утро, а вечером доставлять домой, потому что даже сейчас запуск — дорогое удовольствие;

не исключено, что за всю жизнь вы побываете в космосе один раз;

забудьте про любимую пиццу и крылышки KFC, на протяжении всего полёта вы будете есть заранее подготовленное и одобренное меню;

чп с летальным исходом происходят редко, но такая вероятность остаётся.

Где учиться

Сейчас стать космонавтом гораздо проще, чем в советское время. Тогда на эту профессию могли претендовать только летчики-испытатели. Сейчас же это под силу инженеру, ученому и представителям других профессий, при условии, что они прошли курс специальной физической подготовки. Но всё же предпочтение отдают специалистам, которые получили специальное образование. Примеры таких учебных заведений:

Московский авиационный институт. Предлагает абитуриентам более 200 программ обучения. Стоимость обучения за семестр — от 25 000 р;

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» в СПб. В основном занимаются подготовкой инженеров, в вузе 47 направлений обучения. Обучение стоит от 30 000 р за семестр;

Уфимский государственный авиационный технический университет. Предлагает более 45 направлений для обучения, стоимость — от 25 000 р за семестр;

Самарский государственный аэрокосмический университет. им. Королёва. В Вузе 22 направления обучения, стоимость за семестр — от 14 000 р;

Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева. Более 60 направлений обучения, семестр стоит от 22 000 р.

Требования к соискателям

Главные требования — наличие высшего образования, крепкого здоровья и российского гражданства. Есть также ограничения по росту (165-190 см), но диапазон достаточно большой.

Обязанности

Конечно, зарплата космонавта в России большая, но обязанностей у представителей профессии тоже не мало. Космонавт должен управлять пилотируемыми аппаратами, а также уметь эксплуатировать непилотируемые аппараты. В его обязанности входит проведение экспериментов и научных исследований на борту МКС, и в открытом космосе.

В случае обнаружение неисправности на космической станции или на корабле, космонавт должен приступить к их устранению. Находясь на земле, они должны проходить медицинское обследование и специальную подготовку, совершенствуя свои навыки и умения.

Льготы и бонусы

Ежегодно космонавты имеют право на оплачиваемый отпуск в 45 календарных дней. Если при этом у человека есть учёная степень, продолжительность отдыха увеличивается. После каждого полёта в космос им полагается дополнительные 30 дней отдыха.

Космонавты могут получить отдых в санатории, оплатив при этом только четверть стоимости. Также организована бесплатная доставка к месту отдыха.

Один месяц работы на земле считается за 2, а в космосе — за 5!

Инструктор 3 класса может рассчитывать на 55% надбавки к окладу, 2 класса 75%, а первого — 120%. Итоговые суммы посчитать не сложно, зная, какая зарплата у космонавтов в России.

Пенсия

Космонавты могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет, при условии трудового стажа 25 лет для мужчин, и 20 для женщин. Из них должны приходится на работу в лётно-испытательном подразделении 10 лет для мужчин и 7,5 для женщин.

Размер выплат зависит от класса. Человек, который никогда не был в космосе может получать до 60 000 р, за один выход и более — 70 000 р. Космонавт-инструктор получает пенсию до 90 000 р. При этом предусмотрены доплаты за инвалидность, которые составляют 50% оклада заработка для 3 группы, 85% оклада для 2 группы, и 200% пенсии для 1 группы.

Как построить карьеру

Стать космонавтом очень тяжело. В этой профессии нет «текучки» кадров, а все претенденты проходят жёсткий отбор. Сперва вам нужно закончить высшее учебное заведение, желательно авиационное. Далее на сайте Роскосмоса нужно оставить заявку. Уже на этом этапе отсеивается около 25% претендентов. После одобрения заявки вы должны пройти собеседование, и продемонстрировать физические способности:

бег на 1 км или гонка на лыжах 5 км;

плавание на дистанцию 800 м;

подтягивания не меньше 14 раз;

подтягивания на брусьях не менее 20 раз;

«угол» на брусьях не менее 15 сек;

прыжки на батуте;

прыжки с трамплина в бассейн;

бег на дорожке в течение 11 минут.

На собеседовании проверят уровень образования тестами по физике, математике, английскому. Также придётся написать диктант по русскому. В ходе собеседования проверяют психологическое состояние космонавта. Если вы всё прошли, то дальше вас ждут постоянные подготовки к полёту в космос. Не счесть, сколько людей отсеивается на этом этапе.

Интересные факты

Вы задумывались, как называют космонавтов в других странах? В Европе и Америке астронавтами, а в Китае и Японии тайконавтами.

Люди часто интересуются, есть ли у Маска свои космонавты. Информация пока что не афишируется, но должны быть, поскольку уже к 2030 г он планирует выполнить несколько миссий на Марс.

Учитывая, сколько платят космонавтам, в космических центрах нет отбоя от желающих освоить эту профессию. Но отбор проходят только единицы из сотен претендентов. Если вы являетесь таким счастливчиком, можете считать, что вытянули лотерейный билет.

Источник: zarplatto