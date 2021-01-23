Девичий виноград прикрепленный: характеристика, размножение и посадка

Идеален для озеленения стен и ограждений. Его нередко используют для декорирования беседок, пергол и других вертикальных конструкций.

Используется для вертикального озеленения как мелких, так и крупных построек

Девичий виноград прикрепленный (Parthenocissus inserta). Известен с XVIII века. В настоящее время возделывается в Узбекистане, Белоруссии, Эстонии, на Украине и в России (в Липецкой, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае). Используется для вертикального озеленения как мелких, так и крупных построек.