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Девичий виноград прикрепленный: характеристика, размножение и посадка

16:20 23.01.2021 Фото: pixabay
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Идеален для озеленения стен и ограждений. Его нередко используют для декорирования беседок, пергол и других вертикальных конструкций.

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Используется для вертикального озеленения как мелких, так и крупных построек

Девичий виноград прикрепленный (Parthenocissus inserta). Известен с XVIII века. В настоящее время возделывается в Узбекистане, Белоруссии, Эстонии, на Украине и в России (в Липецкой, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае). Используется для вертикального озеленения как мелких, так и крупных построек.

Характеристика растения: деревянистая, листопадная лиана длиной до 3-х метров (в природе до 30 метров). Молодые побеги зеленые, зрелые – желтовато-серые. Побеги оснащены усиками, на конце которых имеются присоски, с помощью которых лианы крепятся за любые опоры (даже с гладкой поверхностью).

Листья: темно-зеленые, блестящие, сложные, пальчатые, состоят из 3-5 заостренных на кончиках листочков яйцевидной или эллиптической формы. Усики вьющиеся, с 2-5 удлиненными разветвлениями.

Цветки: мелкие, невзрачные, собраны в щитковидные соцветия.

Плоды: округлые, синевато-серные, до 0,8 см в диаметре, содержат 2-4 широкосердцевидных семени. Девичий виноград прикрепленный высоко декоративен, при хорошем уходе и благоприятных условиях выращивания формирует плотный лиственный покров, что позволяет использовать растения в озеленении старых построек, которые необходимо скрыть.

Зимостойкость: относительно морозоустойчив, выдерживает морозы до -25С.

Размножение: семенами, черенками и отводками. Семенам требуется предварительная двухмесячная стратификация при температуре 5-7С. Глубина заделки семян составляет 0,7-1 см. Семенной способ позволяет получить хороший материал, но используется он крайне редко, поскольку вызывает некоторые трудности. Самый простой и легкий способ размножения представителей рода Девичий виноград – черенкование.

Черенки укореняются хорошо, а полученные из них саженцы всегда приживаются. Черенки можно заготавливать весной, летом и осенью. Нарезают черенки с окрепших побегов, имеющих листья. Слишком толстые побеги использовать не рекомендуется. Срез делают под листиком (на 2 см ниже). Оптимальная длина черенка – 25-30 см. На каждом черенке должно быть 3-4 почки. Черенки опускают в стакан с водой и держат в таком состоянии до появления корней. Затем черенки высаживают в питательный субстрат.

Саженцы девичьего винограда прикрепленного должны иметь хорошо развитую корневую систему. Приобретая саженцы в питомниках, рекомендуется отдать предпочтение экземплярам в контейнерах (с закрытой корневой системой). Перед высадкой саженцев в открытый грунт почву тщательно обрабатывают: сначала перекапывают, а затем готовят посадочные ямы, на дне которых формируют дренаж и земляную горку.

Почва: к почвенным условиям нетребователен, но на бедных участках развивается слабо.

Посадка: перед посадкой почву, вынутую из ямы, перемешивают с компостом или перегноем и добавляют минеральные удобрения. В качестве дренажа можно использовать щебень, битый кирпич, крупнозернистый песок или гальку. Высадку саженцев культуры желательно осуществлять осенью – в сентябре или октябре (точные сроки назвать невозможно, все зависит от климатических условий региона). Высаживают материал у стен, заборов и беседок. Важное условие посадки: корневая шейка должна располагаться на уровне поверхности почвы. Высадив саженец, производят обильный полив и наложение мульчи (лучше органической). Расстояние между растениями и опорой – не менее 30 см, между растениями – 50 см.

Месторасположение: особой роли не играет, ведь девичий виноград прикрепленный легко приспосабливается даже к густой тени, однако на солнце развивается более активно. Главное, обеспечить молодым растениям защиту от сквозняков и холодного ветра.

Применение в ландшафтном дизайне: идеален для озеленения стен и ограждений. Его нередко используют для декорирования беседок, пергол и других вертикальных конструкций. Важно помнить несколько нюансов. Растения очень быстро разрастаются, хлипкие постройки веса листвы и побегов часто не выдерживают. Девичий виноград не стоит высаживать вблизи с постройками, имеющими оштукатуренные стены, поскольку штукатурка под тяжестью может отвалиться. Также не рекомендуется сажать виноград у конструкций с черепичной крышей, такая кладка очень слаба. Крыши, покрытые шифером, также являются не самыми лучшими союзниками, под весом лиан шифер начинает сползать. В остальном, ограничений нет.

Источник: energysad

девичий виноград ландшафтный дизайн посадка размножение
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