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Сегодня, 23 января - День памяти святителя Григория, епископа Нисского. Чем он известен и кто может молиться святителю?

09:30 23.01.2021 Фото: azbyka.ru
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Святитель Григорий отличался великодушием, терпением и миролюбием.

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Известно, что святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого
Сюжет: Православные обряды
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Как освятить дома куличи на Пасху 2021 - молитваСегодня, 23 января - День памяти святителя Григория, епископа Нисского. Чем он известен и кто может молиться святителю?Ещё 712 новостей

Известно, что святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого. Григорий был рожден и воспитан в самый разгар арианских споров. Получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы в Каппадокии.

В 381 году святой Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа. На этом Соборе, по инициативе святого Григория, был дополнен Никейский Символ веры.

В 383 году святой Григорий Нисский был участником Собора в Константинополе, где произнес слово о Божестве Сына и Святого Духа. В 386 году он снова был в Константинополе, и ему было поручено произнести надгробное слово почившей царице Плакилле. В 394 году святой Григорий вновь посещает Константинополь и присутствует на Поместном Соборе, созванном для решения церковных дел в Аравии.

Святитель Григорий Нисский был пламенным защитником Православных догматов и ревностным учителем своей паствы, а также милостивым и сострадающим отцом своих пасомых, их заступником перед судьями. Святитель Григорий отличался великодушием, терпением и миролюбием.

Источник: calend.ru

23 января 2021 День памяти святителя Григория епископа Нисского история молиться праздник
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