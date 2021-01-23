Сегодня, 23 января - День памяти святителя Григория, епископа Нисского. Чем он известен и кто может молиться святителю?

Известно, что святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого

Известно, что святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого. Григорий был рожден и воспитан в самый разгар арианских споров. Получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы в Каппадокии.

В 381 году святой Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа. На этом Соборе, по инициативе святого Григория, был дополнен Никейский Символ веры.

В 383 году святой Григорий Нисский был участником Собора в Константинополе, где произнес слово о Божестве Сына и Святого Духа. В 386 году он снова был в Константинополе, и ему было поручено произнести надгробное слово почившей царице Плакилле. В 394 году святой Григорий вновь посещает Константинополь и присутствует на Поместном Соборе, созванном для решения церковных дел в Аравии.

Святитель Григорий Нисский был пламенным защитником Православных догматов и ревностным учителем своей паствы, а также милостивым и сострадающим отцом своих пасомых, их заступником перед судьями. Святитель Григорий отличался великодушием, терпением и миролюбием.

Источник: calend.ru