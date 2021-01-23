Какой сегодня церковный праздник? Как предсказать погоду на все лето 23 января 2021 года

На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым.

В этот день можно было предсказать, каким будет лето

Дата по старому стилю: 10 января.

Праздник получил свое название в честь святителя Григория Богослова. Он жил в 4 веке в Каппадокии и считается одним из Отцов церкви.

На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.

С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее — небо будет синее»; «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

Именины в этот день

Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан

Источник: calend.ru