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Какой сегодня церковный праздник? Как предсказать погоду на все лето 23 января 2021 года

08:00 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым.

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В этот день можно было предсказать, каким будет лето
Сюжет: Православные обряды
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Дата по старому стилю: 10 января.
Праздник получил свое название в честь святителя Григория Богослова. Он жил в 4 веке в Каппадокии и считается одним из Отцов церкви.

На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.

С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее — небо будет синее»; «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

Именины в этот день
Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан

Источник: calend.ru

23 января 2021 Григорий-летоуказатель именины история праздник
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