Влияние коронавируса на мозг

Уже известно, что коронавирус негативно влияет на мозг человека и эта связь подтверждена. Возможные последствия классифицируют как опасные.

Коронавирус не проходит бесследно для центральной нервной системы

Пневмония и фиброзные изменения в легких – не единственные последствия активности SARS-Cov-2. Уже известно, что коронавирус негативно влияет на мозг человека и эта связь подтверждена. Возможные последствия классифицируют как опасные, у некоторых пациентов в течение нескольких месяцев после выздоровления наблюдались когнитивные нарушения и расстройства психики.

Коронавирус и мозг человека – есть ли связь?

Коронавирусная инфекция наносит непоправимый ущерб организму человека и она способна проникать к головному мозгу. Совместные исследования ученых из Китая и США подтверждают, что активность COVID-19 не проходит бесследно для центральной нервной системы. Частицы вируса внедряются в клетки мозга и провоцируют нарушения их работы.

Клинические испытания подтверждают концентрацию вируса в спинномозговой жидкости пациента. Помимо пневмонии и других нарушений бронхо-легочной системы, SARS-Cov-2 вызывает менингит. О таком изменении свидетельствуют признаки энцефалита, судороги, гиперактивность. При тяжелом течении заболевания, пациент теряет сознание.

Внимание! Рецепторы мембранных белков АСЕ2 выявляют в коре и стволе головного мозга. Пока медики не знают, как именно коронавирус достигает этой цели – известны лишь предположения.

В первую волну коронавирусной инфекции, российский академик ученый-вирусолог Ершов Феликс заявил, что COVID-19 при длительном течении способен вызывать отмирание целых участков головного мозга. Проникает он к органу посредством назальных рецепторов, а достигая мозга, распространяется по всей нервной системе.

Другую версию предложил врач-психотерапевт Михаил Голубев. Он уверен, что психические расстройства связаны не с активностью патогена, а с ущербом, который он наносит организму. Кратковременные психические отклонения проявляются на фоне тяжелой интоксикации. Могут наблюдаться беспричинные переживания и галлюцинации.

Каждая из версий обоснована с научной точки зрения, потому может оказаться рабочей. Сегодня специалисты призывают население не поддаваться панике и вовремя начинать лечение. Грамотный терапевтический подход позволит быстро справиться с проблемой и предупредить негативные изменения в органах и системах.

Влияет ли коронавирус на мозг человека

Инфекция нарушает функции центральной нервной системы и довольно парадоксально, что пострадать от этого может даже человек, не имеющий заболевания в анамнезе. В последнее время психологи и психотерапевты сообщают о наплыве пациентов с жалобами на апатию, нежелание жизнь, тревожные расстройства и эмоциональное выгорание.

По их мнению основной причиной нарушения у этих больных является жизнь в постоянном стрессе. Они регулярно получают свежие и часто негативные новости и о заболеваемости, новых штаммах COVID-19 и его последствиях. Стресс и становится причиной психологического сбоя. Исправить ситуацию помогают подобные разъяснения.

Человеку надо понять, что причиной стресса стала жизнь в современных реалиях, а именно:

вынужденное бездействие в период самоизоляции;

отсутствие или потеря работы;

ограничение возможностей для качественного общения с друзьями и родственниками;

страх за собственное здоровье и беспокойство о самочувствии близких;

увеличение расходов из-за надвигающегося кризиса.

Приведенные причины стимулируют выработку кортизола надпочечниками – это гормон стресса. Вещество нейтрализует действие серотонина и мелатонина, возникают неоправданные страхи, неврозы и фобии. Чрезмерно впечатлительные люди на этом фоне находят у себя признаки COVID-19. Соответственно, вопрос, влияет ли коронавирус на головной мозг, можно рассматривать и с другой стороны. Специалисты в сфере психологии говорят, что повышенное внимание СМИ вокруг этой проблемы негативно сказывается на людях.

Внимание! Коронавирус оказывает серьезное действие на мозг и психику, но патологическое поражение центрально нервной системы возможно только при тяжелом течении болезни.

Оказывает ли влияние на нервную систему

Коронавирус влияет на мозг и нервную систему как косвенно, так и напрямую. Эти сведения подтверждают результаты вскрытия тел погибших от этого заболевания. Частицы патогенов у больных были обнаружены во многих органах, в том числе – мозге.

Последствия проявляются не сразу. Только через 2-3 месяца пациент замечает патологические изменения и начинает бить тревогу. Жалуются на осложнения даже пациенты, перенесшие болезнь легко. Они сообщают о галлюцинациях, спутанности сознания. Предотвратить влияние коронавируса на мозг и психику невозможно, вероятность появления осложнений всегда индивидуальна.

Дать точное заключение о том, как коронавирус влияет на мозг человека – довольно сложно. Трудность заключается в том, что заподозрить симптоматику позволяют только дополнительные обследования, а многие пациенты просто отказываются от их проведения, игнорируя советы врача. Признаки появляются уже после выздоровления и человек просто не связывает их с ранее перенесенным COVID-19.

До настоящего времени неизвестно, влияет ли коронавирус на сознание больного, но отзывы самих пациентов подтверждают наличие проблем в этой сфере. Они сообщают, что после того, как они узнали о своем диагнозе, их самочувствие резко ухудшилось, проявились мысли о смерти и чрезмерная тревожность за собственную жизнь.

Неврологические симптомы коронавируса

Частота неврологических расстройств не установлена из-за определенных сложностей отложенной диагностики. При тяжелом течении патологии проблемы такого рода возникают значительно чаще. Исследования показывает, что часть пациентов погибает от отека головного мозга и отмирания нейронов.

К перечню неврологических проявлений коронавирусной инфекции относят:

расстройства вкуса, гипосмию и аносмию;

энцефалопатию;

энцефалит и менингоэнцефалит;

геморрагическую некротизирующую энцефалопатию;

СГБ – синдром Гийена-Барре;

тромбоз венозных синусов;

ишемический и геморрагический инсульт сосудов головного мозга.

Самый распространенный неврологический симптом COVID-19 – аносмия. Она встречается у 70% пациентов и ее характеризуют нарушением способности воспринимать запахи. При этом заложенность носа или насморк у пациентов не наблюдается. Эта особенность болезни и стала поводом для детальных исследований. Ученые из Китая выявили, что вирус внедряется в слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нарушает работу рецепторов и беспрепятственно проникает к головному мозгу.

Диагностика последствий коронавирусной инфекции на мозг

Для обнаружения поражений головного мозга при коронавирусной инфекции целесообразно проводить энцефалограмму или магнитную-резонансную томографию. Обследование рекомендуют проходить всем пациентам, перенесшим COVID-19 с осложнениями через 1-2 месяца после выздоровления. В расшифровке исследований часто указывают очаговые поражения разных долей мозга. Чаще всего деформации охватывают височную область, в которой находятся центры, ответственные за возможность воспринимать вкусы и запахи, анализировать и понимать речь.

Внимание! У детей в возрасте до 12 лет тяжелые нарушения в работе головного мозга не проявляются. Только 10-12% пациентов этой группы жалуются на утрату обоняния.

Можно ли восстановить головной мозг, пораженный коронавирусом

Центральная нервная система и головной мозг человека, являющийся ее органом, поддаются восстановлению. При повреждении одного из отделов, его функции на себя берут другие и эту возможность надо использовать после болезни. В тяжелых случаях полная реабилитация невозможна, но лечение и постоянное развитие памяти позволяют улучшить состояние.

В ходе проведенных исследований установлено, что постоянные тренировки для головного мозга, включающие серии специальных упражнений, позволяют добиться структурных изменений в миндалевидном теле и префронтальной коре. Развитие памяти и внимательности способствует увеличению плотности серых клеток.

Коронавирус влияет на мозговую деятельность, но можно ли полностью устранить проблему – вопрос. Медики утверждают, что при своевременном обнаружении изменений и грамотном лечении, пациент сможет вернуться к нормальной жизни. Прогноз неблагоприятен при инсульте и энцефалите. Восстановление в домашних условиях маловероятно, показано лечение в профильных центрах.

Влияет коронавирус на мозг человека довольно сильно. Не все пациенты сталкиваются с серьезными нарушениями функций головного мозга, но подавляющее большинство замечает незначительные последствия. Самочувствие восстанавливается долго. В течение нескольких месяцев после клинического выздоровления пациенты испытывают головные боли, головокружения, жалуются на изменение качества обоняния.