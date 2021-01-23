Болит стопа сбоку: в чем может быть причина?

Спровоцировать неприятные ощущения в области стопы могут различные негативные факторы

Каждый человек хочет быть здоровым, вести нормальный образ жизни и никогда не чувствовать боли, но иногда наступают неприятные моменты, ноги начинают болеть. Боль в ногах невозможно терпеть, ведь для нормальной жизнедеятельности человеку приходится много двигаться.

При первых появлениях боли с внешней стороны стопы необходимо обратиться к специалисту, так как такой симптом может сигнализировать о возникновении серьезной патологии. Врач подберет подходящее лечение, которое избавит не только от боли, но и от причины ее возникновения, и предотвратит осложнения.

Спровоцировать неприятные ощущения в области стопы могут различные негативные факторы, которые на нее влияют, поэтому не всегда такой симптом является признаком заболевания. Но стоит понимать, если негативные факторы постоянно травмируют ногу, осложнения обязательно появятся, поэтому нужно что-то менять при первых же проявлениях проблемы.



Заболевания суставов, сухожилий, связок и костей;

Травмы, трещины, переломы, ушибы и растяжения;

Ношение тесной и неправильно подобранной обуви, особенно на высоких каблуках;

Плохое питание, авитаминоз, ослабленный иммунитет;

Работа на вредном производстве;

Эндокринные нарушения и хронические воспалительные процессы в организме;

Пассивный образ жизни;

Чрезмерное нагружение стопы из-за постоянного ношения тяжестей, стоячей работы и лишнего веса.

Следующие негативные факторы могут спровоцировать боль с боковой стороны ступни:

В первую очередь, чтобы выявить причину болей в стопах, нужно обратить внимание на свой образ жизни. Часто достаточно лишь обеспечить стопам нормальных отдых, чтобы избавиться от неприятных симптомов.

Заболевания — триггеры

Спровоцировать неприятные ощущения в стопах могут различные заболевания, которые необходимо обязательно лечить под присмотром хорошего специалиста. Дело в том, что запущенные формы болезней ног неминуемо приводят к серьезным нарушениям двигательной активности, а чем дольше заболевание не лечить, тем сложнее будет проходить процесс.

Пяточная шпора

Часто подошва может болеть при паточной шпоре, это такое заболевание, при котором на пяточной кости появляется нарост. Он обычно имеет заостренную форму и травмирует окружающие ткани, появляется боль, воспалительный процесс, а со временем состояние только ухудшается.

Причин возникновения такой болезни множество, это и неправильный образ жизни, и ношение вредной обуви и чрезмерные нагрузки на стопы. Если человек много времени проводит на ногах, а при этом еще и имеет лишний вес, то вероятнее всего у него появятся проблемы со стопами.

Лечат пяточную шпору консервативно на начальных этапах, а при запущенных формах, если боль становится постоянной и ткани регулярно воспаляются, нарост удаляют хирургическим путем. Оперативное лечение всегда заканчивается длительное реабилитацией, человек не может нормально ходить и работать, пока нога полностью не заживет.

Консервативное же лечение подразумевает использование медикаментов и различных методов борьбы с воспалением и самим наростом. Обычно врач назначает физиопроцедуры, ЛФК, массаж и лечебные ванночки и компрессы. Народные средства помогают снять воспаление в тканях и убрать часть противовоспалительных препаратов, поэтому использование народных методов очень актуально при таком заболевании

Артриты, артрозы, подагра

Часто причиной боли с внешней стороны стопы становятся заболевания суставов, это артриты, артрозы и подагра. Все эти болезни вызывают воспаление в тканях суставов и изменение дегенеративного характера, из-за которых нарушается двигательная активность стопы и появляется боль.

Причин возникновения воспаления суставов может быть множество, вот некоторые из них:

Аутоиммунные нарушения;

Наследственная предрасположенность;

Нарушение кровообращения сустава;

Нарушения обмена веществ в организме;

Авитаминоз, плохое питание;

Пассивный образ жизни;

Хроническая усталость, стрессы;

Частые простуды и инфекции, воспалительные заболевания органов и мягких тканей.

Боль в стопах при проблемах с суставами может проявлять по-разному, так при подагре болезнь проявляется очень сильной болью и отеком пораженного сустава, подагрический приступ длится несколько дней и быстро проходит. Но при артритах и артрозах боль усиливается постепенно, сначала она слабо выражена, но со временем болезнь прогрессирует и состояние ухудшается.

Лечат болезни суставов обычно при помощи физиотерапии и ЛФК в период ремиссии, во время обострения пациенту назначают прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов, это могут быть нестероидные противовоспалительные средства, кортикостероиды. Также назначают хондропротекторы — это препараты, которые восстанавливают хрящевую ткань.

При некоторых формах заболевания может быть показан прием антибиотиков, цитостатиков, витаминов, а также препаратов, налаживающих обмен веществ в организме. В особенно тяжелых случаях может быть назначена операция, при которой сустав удаляют и заменяют его протезом. Но такая операция считается тяжелой и трудной, и имеет много противопоказаний, поэтому проводят ее не всем пациентам.

Травма стопы

Часто болит ступня с внешней стороны сбоку после травмы, это может быть перелом костей стопы, растяжение мышцы и сухожилий, вывих голеностопного сустава и сильный ушиб. Травма часто сопровождается отеком, гематомами, а боль может быть резкой или терпимой, но ноющей.

Травма может возникать при ударе, а иногда бывают случаи возникновения усталостного перелома. В последнем случае боль возникает как будто без причины, ведь никакой травмы в последнее время не было. Человек может проснуться на следующий день после активного рабочего дня и ощутить сильную боль.

Усталостные переломы представляют собой трещины, которые могут возникать в любых костях стопы. В зависимости от места локализации перелома, боль может появляться с внешней стороны стопы, в области пятки или же ближе к пальцам ног. А появляются такие переломы в том случае, если человек резко увеличил нагрузку на ноги, например, внезапно поиграл в футбол несколько часов или много бегал, при постоянном пассивном образе жизни.

Важно понимать, что спорт — это основа здоровья, но заниматься им нужно увеличивая нагрузки постепенно, без фанатизма. Так, если человек всю жизнь вел пассивный образ жизни и вдруг ему захотелось за неделю стать олимпийским чемпионом, такие порывы могут закончиться плохо, переломами, растяжениями и вывихами, тогда о спорте придется забыть еще на несколько месяцев.

Лечение травм заключается в полной иммобилизации конечности, человеку назначают прием обезболивающих лекарств, препаратов кальция при переломе, для ускоренного сращивание костей. При вывихах врач сначала вправляет сустав, а при растяжениях для лечения используют специальные мази. Лечение любой травмы заканчивается курсом физиотерапии, лечебной физкультуры и других оздоровительных процедур.

Проблемы с сосудами

Если поражаются сосуды в области ног, то тканям не хватает питательных веществ, клетки начинают отмирать и появляются болевые ощущения. Как правило, проблемы сосудов проявляют себя на начальном этапе следующими симптомами:

Быстрая утомляемость ног;

Судороги, покалывания и пощипывания в стопах;

Со временем появляется боль при движении, чем запущеннее заболевание, тем боли сильнее;

Кожа стоп меняет цвет, ноги становятся бледные, мраморного оттенка, или же имеют синюшный оттенок. Сосуды могут лопаться, тогда возникают кровоизлияния и гематомы;

Ноги могут быть постоянно холодными, даже в летней зной;

Если заболевание не лечить, на последней стадии возникает гангрена, ткани отмирают.

Боль в ступне с внешней стороны сбоку появляется при таких сосудистых заболеваниях, как атеросклероз, болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, также болезнь может возникнуть при сахарном диабете, при обширном васкулите. Во всех случаях необходимо комплексное лечение под присмотром специалистов, оно может быть консервативным и оперативным.

Операцию обычно назначают в более запущенных случаях, может быть проведено шунтирование сосуда, или же замена пораженной области на протезы, при атеросклерозе обычно удаляют участок сосуда с тромбом. На начальных стадиях болезни ее лечат физиотерапевтическими методами и специальными медикаментами.

Важно понимать, что заболевания суставов очень опасны, поэтому самолечение в этом случае проводиться не должно. Неправильная и несвоевременна терапия неминуемо приведет к серьезным осложнениям, это может быть полная ампутация конечностей из-за гангрены, или даже инсульт и смерть пациента из-за оторвавшегося тромба.

Перонеальный тендинит

При тендините, из-за воздействия негативных факторов на ноги, возникает воспалительный процесс в сухожилиях стопы. Это заболевание сопровождается выраженными болями, особенно при движении, а если его не лечить, воспаление распространится на мышечную ткань стопы и состояние сильно ухудшится.

Провоцируют заболевание следующие причины:

Инфекционные заболевания суставов;

Прием некоторых лекарств;

Врожденные аномалии опорно-двигательного аппарата;

Тяжелые физические нагрузки, например у профессиональных спортсменов, грузчиков, шахтеров и тд;

Травмы сухожилия;

Дегенеративные возрастные изменения.

Лечение тендинита обычно комплексное и консервативное. Пациенту выписывают ряд медикаментов, направляют на физиолечение, кроме того может быть показано использование ортопедических бандажей, хороший эффект в комплексе оказывает лечение по рецептам народной медицины.

Диагностика

Правильно поставить диагноз и назначить лечение может только квалифицированный специалист, поэтому, если болит стопа сбоку с внешней стороны, нужно обязательно обратиться к врачу. Конечно, причин болей может быть очень много, даже банальная усталость. Но исключить серьезную патологию нужно обязательно.

Обычно на первом приеме врач осматривает пациента, задает вопросы о его самочувствии, были ли травмы в последнее время, где человек работает и как живет. Важную роль при диагностике играет наследственность, поэтому стоит вспомнить, не было ли у родственников вышеописанных заболеваний.

На основании осмотра и опроса врач сразу может поставить предварительный диагноз и назначить пациенту прием обезболивающих, также человека направляют пройти ряд исследований, чтобы обнаружить точную причину болезни и подтвердить диагноз. Как правило, пациенту назначают УЗИ и рентгенографию стопы, этого обычно достаточно, чтобы увидеть проблему. На усмотрение врача могут быть назначены и другие исследования.

Первая помощь

Врачи настоятельно рекомендуют при появлении болей в стопах обращаться к врачу за консультацией как можно скорее. Самолечением занимать не стоит, так как есть риск не заметить серьезного заболевания, тогда могут возникнуть опасные для здоровья и даже жизни осложнения.

Но, стоит отметить, что бывают случаи, когда боль настигла внезапно и от нее нужно срочно избавиться, а к врачу в данную минуту попасть нет возможности. В такой ситуации можно попробовать избавиться от боли в домашних условиях, но если проблема появится снова, откладывать визит к врачу не стоит.

Если ноги отекли и заболели после тяжелого рабочего дня, снять неприятные симптомы поможет ванночка с ромашкой, после которой можно натереть больную стопу мазью с ибупрофеном, согласно инструкции. Ибупрофен — это нестероидное противовоспалительное средство, этот препарат быстро снимает боль, и уменьшает воспаление. Для снятия отека рекомендуется лечь и подложить под ноги подушку так, чтобы ступни оказались выше головы.

Если появилась резка боль в суставе, он опух и сильно болит, нужно полностью обездвижить ногу, положив ее на подушку. Поможет избавиться от суставной боли прием нестероидного противовоспалительного препарата, согласно инструкции. Также можно сделать компрессы с травами, чтобы снять воспалительный процесс. При подагре рекомендуется приложить к воспаленному суставу сухой лед, завернутый в полотенце на 10-15 минут. Холод помогает снять воспаление, но очень важно не передержать лед, чтобы не получить обморожения.

Если боль появилась после травмы, нога сильно опухла, покраснела или посинела, нужно как можно скорее посетить травмпункт, так как такие симптомы являются признаком перелома. При перевозке пациента нужно полностью обездвижить конечность, для этого можно использовать деревянную доску, положить на нее ногу и зафиксировать бинтом или чистой тканью.

Приофилактика

Как правило, проблемы со стопами возникают по вине самого человека, если он не дает ногам нормально отдыхать, перегружает их и не следит за своим здоровьем в целом. Важную роль в профилактике вышеописанных заболеваний играет здоровый образ жизни, для этого человеку необходим питаться правильно, укреплять иммунитет, заниматься гимнастикой. Очень важно не переусердствовать и не нагружать ноги чрезмерно, все должно быть в меру.

Также снизить риск возникновения боли в стопах с наружной стороны поможет правильный подбор обуви. Женщинам стоит отказаться от ношения туфлей на высоких каблуках, или снизить время ношения до минимума, лучше выбирать удобные модели на низком каблуке, до 3 см, из натуральных материалов.

Очень часто болезни со стопами появляются из-за большого лишнего веса, ведь ноги не рассчитаны на то, чтобы переносить на себе несколько десятков лишних килограмм, они не выдерживают нагрузки и сильно страдают. При наличии лишнего веса пациенту нужно обязательно посетить эндокринолога, чтобы исключить наличие гормонального сбоя, а также диетолога, чтобы узнать, как нужно правильно питаться.

Людям, работа которых подразумевает постоянное нахождение на ногах, или же при работе на тяжелых предприятиях и с тяжелыми предметами, нужно обязательно следить за своими ногами. Каждый вечер проводить процедуры, направленные на улучшение кровообращения в области ног, при возможности максимально разгружать стопы и давать им отдыхать.

Профилактические процедуры показаны всем людям, которые проводят каждый день на ногах. В конце рабочего дня нужно обязательно проводить самомассаж, по вечерам 3-4 раза в неделю полезно делать оздоровительные ванночки с травами, морской солью. В течение дня нужно освобождать ноги от обуви, дать им подышать, сделать несложную гимнастику, сидя на стуле. Такие мероприятия помогут улучшить тонус мышцы, укрепить их, снять отек, улучшить питание тканей.

Источник: pro-md