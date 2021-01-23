Как правильно разморозить холодильник

Процедуру разморозки важно провести правильно, чтобы не спровоцировать поломку механизма охлаждения. Давайте разберёмся как разморозить холодильник не испортив устройство.

Если в камере холодильника образовался толстый слой льда, прибор становится неудобно эксплуатировать

Холодильник есть в каждом доме, но не все знают, как за ним ухаживать. Наледь может образовываться даже на самых современных устройствах и избавиться от нее удастся лишь путем выключения и разморозки бытовой техники. Эту процедуру важно провести правильно, чтобы не спровоцировать поломку механизма охлаждения. Давайте разберёмся как разморозить холодильник не испортив устройство.

Для чего и как часто размораживать холодильник

Если в камере холодильника образовался толстый слой льда, прибор становится неудобно эксплуатировать. Объем свободного пространства постепенно уменьшается, а продукты примерзают к стенкам и полкам. Кроме того, техника начинает потреблять больше электроэнергии.

При определении частоты оттаивания прибора можно ориентироваться на скорость образования льда на его стенках. В любом случае, проводить эту процедуру требуется не реже, чем 1 раз в 12 месяцев.

Почему наледь опасна?

Пренебрежение регулярной разморозкой может привести и к гораздо более серьезным проблемам, чем кажется на первый взгляд. Дверцы прибора, покрытые толстым слоем инея, перестают плотно закрываться. В холодильнике повышается температура, пища быстрее портится, распространяя неприятный запах, отдельные элементы устройства холодильника могут выйти из строя.

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Этапы проведения обработки:

Отключить холодильник от электропитания, перенести все продукты и выбросить испорченные. Собрать всю образовавшуюся воду и полностью высушить все поверхности. Распылить средство на все поверхности, включая участки, которые тяжело достать. Если оставить хотя бы одно место не обработанным, то запах может не удалиться или вернуться в скором времени. Все детали, которые снимаются, необходимо обработать отдельно и оставить до полного высыхания. После того, как вы убедились, что средство попало на все участки холодильника, оставляем его до полного высыхания. Смывать нейтрализатор не надо, поэтому после полного высыхания можете смело возвращать продукты и подключать холодильник к электропитанию.

Из-за нарушения теплообмена, вызванного пренебрежением размораживания устройства, режим работы техники сбивается, компрессор начинает работать интенсивнее, пытаясь справиться с поступающим в камеру прогретым воздухом. Под тяжестью льда отдельные детали изнашиваются и приходят в негодность. Чтобы продлить срок службы холодильника, необходимо поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская образования плотной ледяной корки.

Правила размораживания холодильных и морозильных камер

Резкие перепады температур могут оказаться губительными для бытовой техники. Снизить риск возникновения поломок поможет соблюдение технологии разморозки.

Подготовка холодильника к разморозке

Перед тем, как размораживать холодильник, требуется выполнить следующие действия:

перевести регулятор температуры в положение «0» или «Выкл»;

выключить устройство от сети, разместив вынутую из розетки штепсельную вилку таким образом, чтобы на нее не попала вытекающая из холодильника вода;

вынуть все продукты, полки, ящики и другие съемные детали;

дверцы оставить открытыми, чтобы лед таял быстрее;

вылить воду из емкости, предназначенной для сбора конденсата;

удостовериться, что сливное отверстие, расположенное в нижней части задней стенки холодильника, не засорено;

очистить полки с мыльным раствором, ополоснуть и высушить.

Если дренажное отверстие засорилось, его можно почистить специальным ершиком или промыть чистой водой, набранной в шприц без иглы.

Чтобы собрать основную часть талой воды, необходимо разместить внутри холодильника и морозильника пустые емкости. Влагу, которая в них не попадет, придется вытирать тряпкой. По этой причине лучше не оставлять прибор с большим количеством тающего льда без присмотра, в противном случае можно затопить соседей.

Сколько времени занимает процесс разморозки

Продолжительность зависит от метода разморозки. Естественное превращение инея в воду займет от 3 до 12 часов. Если в морозильной камере накопилось очень много льда, то процесс может стать достаточно долгим и для полноценного очищения поверхностей может потребоваться до 24 часов. Также информация о том, сколько размораживаются современные холодильники, указана в инструкциях к ним.

Как безопасно ускорить разморозку холодильника

Естественно, каждому владельцу холодильника хочется поскорее закончить его разморозку и снова заполнить камеру продуктами. Но чтобы не навредить технике, допускается помогать ей оттаять в кратчайшие сроки только проверенными методами.

Ускорение процесса оттаивания при помощи фена

Этот способ считается эффективным, но не самым безопасным. Чтобы не допустить короткого замыкания, нужно брать фен сухими руками и не помещать его внутрь холодильника, где со стенок капает влага. Потоки воздуха должны быть направлены только на иней, очищенные от ледяной корки поверхности греть не следует. Минимальное расстояние между камерой холодильника и феном — 30 см. Не следует включать фен на максимальную мощность. Пересушивание уплотнителя дверцы может нарушить ее герметичность, а перегрев пластика способен привести к возникновению неисправностей.

При помощи кастрюли или миски с горячей водой

Можно поместить в камеру холодильника емкость, наполненную кипятком. Через каждые 15 минут воду следует заменять. Пар растопит лед, останется только собрать образовавшуюся влагу мягкой тканью.

При помощи вентилятора

Потоки воздуха от тепловентилятора позволят сократить время оттаивания до одного часа. Важно проследить, чтобы от прибора не нагрелась уплотнительная резинка. Если она деформируется, потребуется заменить деталь на новую. Лед будет быстро таять, поэтому нужно часто менять емкости и собирать влагу тряпкой. В противном случае жидкость может разлиться по всей поверхности пола и попасть на тепловентилятор.

Вода не должна переливаться через край морозильной камеры, это может стать причиной коррозии металлических деталей. Следует своевременно опорожнять емкости, в которые собирается влага, и протирать поверхности прибора сухой тканью.

Можно ли разморозить морозилку, не выключая холодильник

Толстый слой наледи зачастую образуется только в морозильной камере, поэтому возможность ее оттаивания при включенном приборе интересует многих. Как быстро разморозить морозильную камеру в холодильнике, не выключая прибор? Раздельное размораживание холодильника и отделений морозильной камеры возможно только в том случае, если техника двухкомпрессорная. Конструкция такого прибора позволяет отключить только верхнюю или только нижнюю часть.

Если устройство имеет один компрессор и один сетевой кабель, перед оттаиванием его придется обесточить полностью.

Чего не следует делать при размораживании

Зачастую домохозяйки, пытаясь ускорить оттаивание и очистку устройства, используют неподходящие для этого средства. Уменьшить срок службы бытовой техники способны такие действия:

Разморозка в жаркие дни. Если в помещении жарко, то когда лед растает, прибор начнет нагреваться. В результате компрессору придется работать интенсивнее. Попытки отколоть куски льда ножом или металлической лопаткой. Подобные действия грозят повреждением внутренних стенок прибора и утечкой фреона. Кроме того, поверхность устройства может покрыться царапинами и сколами, что грозит появлением ржавчины. Применение абразивных чистящих средств. Агрессивная бытовая химия ухудшает внешний вид техники, лишает ее стенки гладкости и блеска.

Для уменьшения нагрузки на технику в жару можно отложить время ее включения в сеть на ночь или предварительно охладить воздух в комнате с помощью кондиционера.

Нужно ли размораживать холодильник No Frost

В переводе означает «Без инея» — современная технология, предотвращающая образование наледи на стенках камеры. Холодильники с такой функцией выпускают различные производители: Самсунг, Стинол, Атлант, Бош, Индезит и даже не особо популярный бренд Позис. Существуют однокамерные, двухкамерные и side-by-side модели холодильников с технологией No Frost. Встроенный вентилятор распределяет потоки холодного воздуха по камере прибора, при этом влага конденсируется на скрытом испарителе, стекает в поддон и превращается в пар. На стенках камеры иней не остается.

Предполагается, что холодильники с системой Ноу фрост не нуждаются в оттаивании. Если в приборе начал образовываться лед, речь идет о наличии неисправности. В этом случае ручная разморозка решит проблему лишь на время, поэтому требуется обратиться к мастеру для устранения поломки.

Рекомендуется хотя бы раз в год тщательно очищать его поверхности, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Чем мыть холодильник внутри после разморозки

После окончания холодильник нужно помыть изнутри. Если на стенках камер останутся патогенные бактерии, это отрицательно скажется на свежести продуктов питания и их безопасности для здоровья. Можно использовать для очищения техники специальные жидкости, продающиеся в отделе бытовой химии, но не всем по душе их насыщенный химический запах.

Для мытья холодильника подходят подручные средства:

Пищевая сода. Мелкие частицы соды способны устранить застарелые загрязнения и неприятный запах. Необходимо развести соду водой до получения кашицы, которой требуется смазать все пятна и оставить на полчаса. После этого можно стереть соду тряпкой или губкой. Если техника не сильно загрязнена, подойдет содовый раствор. Для его приготовления 1 ст. л. порошка нужно растворить в 1 л теплой воды. Хозяйственное или антибактериальное мыло. Мылом можно продезинфицировать как внутреннюю поверхность холодильника, так и уплотнительные резинки, не повредив при этом их структуру. Чтобы не осталось разводов, следует хорошо промыть все детали чистой водой и вытереть сухой тканью или марлей. 9% уксус или сок лимона, разведенный водой в равных пропорциях, справляется с загрязнениями и оставляет после себя свежий запах. Нашатырный спирт дезинфицирует и очищает глянцевые поверхности до блеска. Аммиак следует развести горячей водой в пропорции 1:7 и использовать для мытья холодильника. К застарелым пятнам можно на 30 минут приложить тряпочки, смоченные в растворе. После процедуры требуется тщательно промыть обработанные поверхности чистой водой.

Даже при использовании натуральных моющих средств нельзя забывать о безопасности. Работать следует в перчатках, стараясь не вдыхать пары жидкостей с резким запахом.

Как правильно включать прибор после разморозки

После оттаивания наледи и очищения холодильника от загрязнений, ему надо дать полностью просохнуть в течение двух часов. После этого необходимо установить терморегулятор на среднюю мощность, закрыть дверцы и подключить холодильник к сети. Как включить в сеть холодильник после разморозки и не сломать его? После разморозки включенный холодильник должен работать пустым около 3 часов. Когда воздух в камерах охладится, можно разместить на полках продукты.

С какой частотой нужно размораживать холодильник

Скорость образования ледяной корки зависит от множества факторов:

модели холодильника;

степени загруженности камер прибора;

частоты открывания и закрывания дверцы;

температуры и уровня влажности в помещении и т. д.

Оптимальная периодичность оттаивания современных устройств — 1 раз в 3-4 месяца. При наличии функции No frost частота выключения прибора из сети снижается до 1 раза в год и сводится скорее к гигиеническому уходу. Старые модели при активном использовании быстро покрываются ледяной коркой и требуют ежемесячного очищения.

Если в доме регулярно отключают электричество и прибор успевает нагреться, размораживать его требуется чаще.

Регулярная разморозка позволяет продлить срок службы холодильника, при условии, что она производится с соблюдением всех правил. Периодичность оттаивания варьируется от 1 раза в месяц до 1 раза в год и зависит как от модели прибора, так и от условий его эксплуатации. Двухкомпрессорные холодильники позволяют размораживать морозилку отдельно от холодильной камеры, в остальных случаях освобождать придется все отделения.

Источник: make-a-choice