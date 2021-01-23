Что категорически нельзя делать 24 января 2021 года на Великого Федосея?

В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки.

По погоде на Федосея определяли, каким будет весь ноябрь

Православные верующие чтут 24 января память Феодосия Великого, святого, заложившего основы общежительного монашества в Палестине.

Известно, что Феодосий родился в Каппадокии, в селении Могариона около 424 года. Во время своего странствия в Иерусалим, он побывал в местах, отмеченных в Евангелии от разных авторов и попросился в ученики к преподобному Логину. Позднее Феодосий решил искать уединение и отправился в пустыню, где поселился в пещере, в которой по преданию останавливались волхвы, отправившиеся поклониться новорожденному Иисусу Христу.

Через какое-то время вокруг уединившегося святого стала образовываться монашеская община. Феодосию Великому пришлось искать место для возведения монастыря — впоследствии лавры его имени. Этот монастырь стал первым общежительным монастырем Палестины. Здесь, кроме иноков, находили приют скитальцы, больные и немощные. Монастырь стал одновременно общим пристанищем, больницей и духовной школой.

Что можно делать 24 января

В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки. Позднее этот обычай перерос в традиционные походы в гости, лучше всего было наведывать родственников. Чаепитие обязательно проходило с медом и вареньем из лесных ягод, которые должны были защитить всех трапезничающих от хворей.

Что нельзя делать 24 января

В этот день ни в коем случае нельзя было мерзнуть. Считалось, что морозы на Федосея приносила нечисть, которую в святки выгоняли из дома, вот она и мстила людям. Поэтому, если простудиться в такое время, то вылечиться будет сложно, верили в старину.

Приметы на 24 января

В народе этот день назывался «Федосей-весняк». Но наши предки не особенно радовались оттепели. Считалось, что она могла плохо сказаться на урожае. Есть даже поговорка: «Бойся январской весны — теплые дни января недобром отзываются».

По погоде на Федосея определяли, каким будет весь ноябрь. Существовали и другие приметы.

Если погода была теплой, значит, весна наступит рано.



Также теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой.Если в лесу слышно эхо — примета того, что будут морозы.

Источник: 5-tv.ru