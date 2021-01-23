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Что категорически нельзя делать 24 января 2021 года на Великого Федосея?

19:00 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки.

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По погоде на Федосея определяли, каким будет весь ноябрь
Сюжет: Православные обряды
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Что категорически нельзя делать 24 января 2021 года на Великого Федосея?Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году: Дата праздника и традиции светлого дняЕщё 715 новостей

Православные верующие чтут 24 января память Феодосия Великого, святого, заложившего основы общежительного монашества в Палестине.

Известно, что Феодосий родился в Каппадокии, в селении Могариона около 424 года. Во время своего странствия в Иерусалим, он побывал в местах, отмеченных в Евангелии от разных авторов и попросился в ученики к преподобному Логину. Позднее Феодосий решил искать уединение и отправился в пустыню, где поселился в пещере, в которой по преданию останавливались волхвы, отправившиеся поклониться новорожденному Иисусу Христу.

Через какое-то время вокруг уединившегося святого стала образовываться монашеская община. Феодосию Великому пришлось искать место для возведения монастыря — впоследствии лавры его имени. Этот монастырь стал первым общежительным монастырем Палестины. Здесь, кроме иноков, находили приют скитальцы, больные и немощные. Монастырь стал одновременно общим пристанищем, больницей и духовной школой.

Что можно делать 24 января

В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки. Позднее этот обычай перерос в традиционные походы в гости, лучше всего было наведывать родственников. Чаепитие обязательно проходило с медом и вареньем из лесных ягод, которые должны были защитить всех трапезничающих от хворей.

Что нельзя делать 24 января

В этот день ни в коем случае нельзя было мерзнуть. Считалось, что морозы на Федосея приносила нечисть, которую в святки выгоняли из дома, вот она и мстила людям. Поэтому, если простудиться в такое время, то вылечиться будет сложно, верили в старину.

Приметы на 24 января

В народе этот день назывался «Федосей-весняк». Но наши предки не особенно радовались оттепели. Считалось, что она могла плохо сказаться на урожае. Есть даже поговорка: «Бойся январской весны — теплые дни января недобром отзываются».

По погоде на Федосея определяли, каким будет весь ноябрь. Существовали и другие приметы.

Если погода была теплой, значит, весна наступит рано.

Также теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.
Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой.
Если в лесу слышно эхо — примета того, что будут морозы.

Источник: 5-tv.ru

24 января 2021 запреты дня приметы  Федосеев день
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