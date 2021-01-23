Когда нужно сажать чеснок в 2021 году? Особенности посадки и лучшие дни по лунному календарю

Овощеводам необходимо ориентироваться на лунный календарь. Он подсказывает, когда лучше сажать чеснок.

Опытные овощеводы советуют выбирать для посадки осень

Озимый вид чеснока выбирают для выращивания те, кто не посадил его весной. Опытные огородники советуют действовать по лунному календарю. Именно он подскажет, когда сажать чеснок под зиму в 2021 году.

Почему лучше сажать осенью

Опытные овощеводы советуют выбирать для посадки осень. Причины:

Головки получаются большими и плотными по сравнению с теми, которые выращивают весной.

Сокращается срок вегетации. С приходом тепла озимый чеснок сразу растет. В итоге урожай собирают на 20-40 дней раньше.

Поскольку весной уже не нужно сажать культуру, можно потратить время на другие важные садово-огородные работы.

Высаживание чеснока осенью и весной практически одинаковое, но есть отличия. Если это делать под зиму, посадочный материал необходимо помещать глубоко и в несколько ярусов.

Озимые сорта сажают плотнее, но на размер урожая это не влияет. Им не страшны низкие температуры, если весна оказалась холодной. Растения укоренятся и начнут расти.

Особенности посадки под зиму

Этот вариант посева считают простым, поэтому он идеален для новичков. Нужно учитывать, что чеснок бывает озимым и яровым. На это следует обращать внимание, поскольку если под зиму выбрать второй вариант, то урожая может и не быть.

Озимые сорта выращивают в промышленных масштабах. Они имеют отличия по виду: зубчики большие, однородные по форме. В них много эфирных масел, что делает их вкус и аромат насыщенным. Такая культура устойчива к морозам.

Рекомендации по посадке



Соблюдение всех правил, когда сажать чеснок под зиму в 2021 году по лунному календарю, поможет получить отличный урожай:

Посадку выполняют в середине сентября – начале октября.

Нужно ориентироваться на температуру воздуха. Показатель в +15 °С считается самым подходящим. Тогда культура быстро адаптируется, укоренится, а также ей не будут страшны грибковые болезни.

Для зимовки такого чеснока нужен снежный покров. Если синоптики говорят, что будет бесснежная зима, то лучше ориентироваться на яровую посадку.

Следует осмотреть посевной материал. Важно, чтобы на нем не было признаков наличия гнили или плесени. Нужно выбирать ровные головки, без пятен.

Будет замечательно, если первые заморозки придут спустя 3-4 недели. Именно столько требуется для укоренения культуры.

Необходимо правильно подобрать место посадки. Нельзя выбирать тот участок, на котором чеснок был в прошлом году. Причина в том, что в почве могут находиться возбудители заболеваний, которые поражают культуру.

Не подходят для чеснока грядки после лука, клубники, поскольку они имеют подобные недуги. Для хорошего урожая опытные овощеводы рекомендуют выполнять обработку посадочного материала специальными средствами. Приобрести их можно в специализированных магазинах.

Чесноку «нравятся» легкие и нейтральные грунты. Опытные овощеводы для получения насыщенной почвы сначала сажают специальные культуры или сидераты. К ним относят злаки, исключая ячмень и рожь.

Сидератами являются:

бобовые растения;

кормовые травы;

горчица.

Благодаря им земля получает много питательных веществ, которые нужны для хорошего урожая чеснока.

Время посадки

В течение многих десятилетий огородниками применяется посевной календарь, который подсказывает благоприятные сроки посадки и выполнения прочих работ. Он создан на основе лунных циклов. Считается, что в зависимости от фазы Луны в растении могут активизироваться одни процессы, но останавливаться другие.

Если следовать рекомендациям календаря, то получится увеличить урожайность. Желательно сажать чеснок в убывающую фазу. Считается, что тогда он хорошо укоренится. Также произойдет усиление иммунитета и снижение риска появления грибковых недугов.

Также нужно помнить о некоторых особенностях:

если посев совершать за пару дней до полной Луны, то чесночные дольки будут вытянутыми;

а при высадке до новолуния головка разрастается в ширину, обретая массивный вид.

Овощеводам необходимо ориентироваться на лунный календарь. Он подсказывает, когда лучше сажать чеснок под зиму в 2021 году.

Сентябрь



1-3, 24, 25, 29, 30

Октябрь

23, 25, 26, 27

Ноябрь

2, 3, 21, 23, 24, 28, 30

Выбор сорта

Чтобы получился богатый урожай, важно не только соблюдать сроки посадки, но и правильно выбирать сорт. Для Подмосковья подходят крупнозубковые виды. Они обладают хорошей лежкостью, у них отличная зимостойкость. Собирать урожай можно на 105-й день после образования всходов.

Подходят следующие сорта:

Грибовский 60. Этот сорт отличается стойкостью к бактериальным недугам и температурным перепадам. Получаются плоскоокруглые, большие луковицы весом 40-60 г. Урожай можно собирать на 85-й день после всходов.

Демидов. Такой чеснок дает округло-плоские луковицы больших размеров. Их мякоть получается плотной, а вкус – острым. Если правильно посадить культуру, а также ухаживать за ней, то с площади в 1 кв. м получают 2 кг хорошего чеснока.

Одинцовский юбилейный. Одна луковица весит 75 г, в нее входит 5-6 зубчиков. Сорт отлично хранится, а также может перевозиться на большие расстояния.

В 2021 году есть благоприятные даты, когда лучше сажать чеснок под зиму по лунному календарю, чтобы вырастить хорошую культуру. Какой бы сорт вы ни выбрали, чесноку необходим хороший уход. Он заключается в обработке почвы, поливе, подкормке и защите от заболеваний, вредителей. Только тогда можно ждать богатый и качественный урожай.

Подводя итоги

Чеснок сажают не только весной, но и осенью.

Важно учитывать сроки по лунному календарю.

Необходимо соблюдать рекомендации по посадке.



Урожайность во многом зависит от выбранного сорта.

Источник: kleo.ru