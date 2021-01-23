Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году: Дата праздника и традиции светлого дня

Рождество Пресвятой Богородицы входит в число двунадесятых, то есть двенадцати наиболее значимых праздников после Пасхи. Если знать заранее, когда в 2021 году отмечается эта дата у православных, можно определиться с блюдами на праздничный стол.
История праздника
Первое упоминание о Рождестве Пресвятой Богородицы датируется V веком. В Евангелии есть рассказ о супругах из Назарета Иоакиме и Анне, которые, дожив до старости, так и не смогли родить детей. Они постоянно молили Господа о послании им ребенка.
Однажды у Иоакима в храме первосвященник не принял дары из-за того, что он не имел потомства, после чего он, плача и скорбя, ушел в пустыню. Анна, также слышавшая, как первосвященник отказал мужу в принятии даров, вышла в сад и долго сидела в печали под деревом, глядя на птиц в гнезде, ведь у них были птенцы, а у нее нет.
Тут явился ей архангел Гавриил и возвестил о том, что она сможет зачать и родить дочь по имени Мария, через которую все народы земли будут иметь благословение Божие. В то же самое время в пустыне явился Иоакиму ангел с известием о том, что Господь дарует супругам благодать по их молитвам.
Иоаким по слову ангела отправился в Иерусалим, где в храме встретился с Анной и, помолившись, вернулся с ней домой. В положенное время родилась дочь Мария, посланная двум бездетным людям за их терпение, любовь и безмерную веру. Счастливые родители, принесшие в храм щедрые жертвы и дары, получили благословение первосвященника, а также всех окружающих.
В церковных канонах Иоакима и Анну, от дочери которых был рожден Спаситель, называют Богоотцами.
Какого числа будет Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году
Поздравляя друг друга с Рождеством Пресвятой Богородицы, православные христиане молятся об избавлении от тяжести душевной так же, как Иоаким и Анна своими молитвами смогли избавиться от бесплодия. Нужно не просто возносить хвалу праздникам и делам, но и постараться не обидеть Господа.
Рождество Пресвятой Богородицы празднуется ежегодно 21 сентября по новому стилю. Само празднование длится 6 дней и проходит с 20 до 25 сентября, включая периоды предпразднства и попразднства. Согласно церковным канонам, дата праздника определена ровно через 9 месяцев после празднования Зачатия святой Анны, который православные отмечают 22 декабря.
Как празднуют православные
Сентябрь — первый месяц осени, когда происходит уборка урожая, заканчиваются полевые работы. Сельские жители благодарят Богородицу за обильный урожай и молятся о ее помощи в следующем году.
Сентябрь попадает в промежуток между двумя постами — Успенским и Рождественским, который называется «осенним мясоедом», поэтому в трапезе разрешено мясо, чтобы подготовить организм к наступлению зимы. А еще во время осеннего мясоеда традиционно играют свадьбы.
Традиции на Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
В этот праздник женщины проводили множество ритуалов и обрядов:
На рассвете 21 сентября женщины приходили к реке, чтобы успеть до восхода солнца умыться речной водой, веря, что таким образом красота сохранится до старости.
Детей на пороге дома обливали водой, чтобы они росли здоровыми.
Молодожены приглашали в гости родителей, которые в этот день должны были научить новобрачных правильно вести хозяйство. Молодая супруга для гостей пекла пирог. Если он подгорал, супругу давали в руки кнут, чтобы он наказал жену за плохо приготовленную еду и показать себя хорошим хозяином. Если гостям все понравилось, то в конце праздника они дарили молодым подарки.
Бездетные женщины, мечтающие о потомстве, заказывали в храме службу, после которой созывали нищих на обед, чтобы Богородица помолилась за них.
По поверью, 21 сентября заканчивался срок сбора трав для приготовления приворотного «зелья», которое подливалось парням, чтобы влюбить их в себя. Девушки собирали травы, начиная с 28 августа, праздника Успения Богородицы.
В давние времена к празднику Рождества Пресвятой Богородицы хозяйки пекли особые хлебцы, которые необходимо было хранить в красном углу, рядом с иконами. В случае наступления черных дней или серьезной болезни кого-либо из членов семьи, каждый должен был откусить и съесть по кусочку.
Во время обеда на Рождество все члены семьи благодарили Пресвятую Богородицу за хороший урожай и просили о достойном в будущем году. А поэтому стоит узнать заранее, когда в 2021 году праздник у православных, чтобы правильно к нему подготовиться.
Итоги
Великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы имеет свою историю, уходящую корнями вглубь веков.
Важно соблюдать обряды и не забывать традиции, ведь в этот день можно собраться всей семьей, пообщаться за праздничным столом.
Источник: kleo.ru