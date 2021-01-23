Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году: Дата праздника и традиции светлого дня

Первое упоминание о Рождестве Пресвятой Богородицы датируется V веком. В Евангелии есть рассказ о супругах из Назарета Иоакиме и Анне, которые, дожив до старости, так и не смогли родить детей.

Рождество Пресвятой Богородицы входит в число двунадесятых, то есть двенадцати наиболее значимых праздников после Пасхи

Рождество Пресвятой Богородицы входит в число двунадесятых, то есть двенадцати наиболее значимых праздников после Пасхи. Если знать заранее, когда в 2021 году отмечается эта дата у православных, можно определиться с блюдами на праздничный стол.

История праздника

Первое упоминание о Рождестве Пресвятой Богородицы датируется V веком. В Евангелии есть рассказ о супругах из Назарета Иоакиме и Анне, которые, дожив до старости, так и не смогли родить детей. Они постоянно молили Господа о послании им ребенка.



В те времена евреи, которые оставались бездетными, считались великими грешниками, наказанными отсутствием продолжения рода, поскольку каждый надеялся попасть в царство Господне через своих детей.

Однажды у Иоакима в храме первосвященник не принял дары из-за того, что он не имел потомства, после чего он, плача и скорбя, ушел в пустыню. Анна, также слышавшая, как первосвященник отказал мужу в принятии даров, вышла в сад и долго сидела в печали под деревом, глядя на птиц в гнезде, ведь у них были птенцы, а у нее нет.

Тут явился ей архангел Гавриил и возвестил о том, что она сможет зачать и родить дочь по имени Мария, через которую все народы земли будут иметь благословение Божие. В то же самое время в пустыне явился Иоакиму ангел с известием о том, что Господь дарует супругам благодать по их молитвам.

Иоаким по слову ангела отправился в Иерусалим, где в храме встретился с Анной и, помолившись, вернулся с ней домой. В положенное время родилась дочь Мария, посланная двум бездетным людям за их терпение, любовь и безмерную веру. Счастливые родители, принесшие в храм щедрые жертвы и дары, получили благословение первосвященника, а также всех окружающих.

В церковных канонах Иоакима и Анну, от дочери которых был рожден Спаситель, называют Богоотцами.

Какого числа будет Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году

Поздравляя друг друга с Рождеством Пресвятой Богородицы, православные христиане молятся об избавлении от тяжести душевной так же, как Иоаким и Анна своими молитвами смогли избавиться от бесплодия. Нужно не просто возносить хвалу праздникам и делам, но и постараться не обидеть Господа.

Рождество Пресвятой Богородицы празднуется ежегодно 21 сентября по новому стилю. Само празднование длится 6 дней и проходит с 20 до 25 сентября, включая периоды предпразднства и попразднства. Согласно церковным канонам, дата праздника определена ровно через 9 месяцев после празднования Зачатия святой Анны, который православные отмечают 22 декабря.

Как празднуют православные

Сентябрь — первый месяц осени, когда происходит уборка урожая, заканчиваются полевые работы. Сельские жители благодарят Богородицу за обильный урожай и молятся о ее помощи в следующем году.

Сентябрь попадает в промежуток между двумя постами — Успенским и Рождественским, который называется «осенним мясоедом», поэтому в трапезе разрешено мясо, чтобы подготовить организм к наступлению зимы. А еще во время осеннего мясоеда традиционно играют свадьбы.

Традиции на Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

В этот праздник женщины проводили множество ритуалов и обрядов:

На рассвете 21 сентября женщины приходили к реке, чтобы успеть до восхода солнца умыться речной водой, веря, что таким образом красота сохранится до старости.

Детей на пороге дома обливали водой, чтобы они росли здоровыми.

Молодожены приглашали в гости родителей, которые в этот день должны были научить новобрачных правильно вести хозяйство. Молодая супруга для гостей пекла пирог. Если он подгорал, супругу давали в руки кнут, чтобы он наказал жену за плохо приготовленную еду и показать себя хорошим хозяином. Если гостям все понравилось, то в конце праздника они дарили молодым подарки.



Женщины традиционно посещали храм и обязательно ставили свечу к иконе Пресвятой Богородицы.Бездетные женщины, мечтающие о потомстве, заказывали в храме службу, после которой созывали нищих на обед, чтобы Богородица помолилась за них.По поверью, 21 сентября заканчивался срок сбора трав для приготовления приворотного «зелья», которое подливалось парням, чтобы влюбить их в себя. Девушки собирали травы, начиная с 28 августа, праздника Успения Богородицы.

В давние времена к празднику Рождества Пресвятой Богородицы хозяйки пекли особые хлебцы, которые необходимо было хранить в красном углу, рядом с иконами. В случае наступления черных дней или серьезной болезни кого-либо из членов семьи, каждый должен был откусить и съесть по кусочку.

Во время обеда на Рождество все члены семьи благодарили Пресвятую Богородицу за хороший урожай и просили о достойном в будущем году. А поэтому стоит узнать заранее, когда в 2021 году праздник у православных, чтобы правильно к нему подготовиться.

Итоги

Великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы имеет свою историю, уходящую корнями вглубь веков.

Важно соблюдать обряды и не забывать традиции, ведь в этот день можно собраться всей семьей, пообщаться за праздничным столом.

Источник: kleo.ru