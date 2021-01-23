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Когда День Татьяны 2021: Дата и приметы праздника

14:00 23.01.2021 Фото: pxhere.com
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В народе считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой: Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет“.

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День ангела Татьяны отмечают ежегодно по православному календарю 25 января

День ангела Татьяны отмечают ежегодно по православному календарю 25 января.

В этот день почитают раннехристианскую мученицу Татьяну Римскую, память которой совершается в Православной церкви 25 января или 12 января по старому стилю. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, Татьянин день стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник студенчества. Кроме того в этот день все Татьяны, Танечки, Танюши и Таточки отмечают именины.

Традиции на День Татьяны

В день Татьяны Крещенской ставят свечи за успехи в учебе. Мученице Татьяне молятся в трудном учении и просвещении; святителю Савве молятся при разных недугах; иконе Божией Матери Млекопитательница молятся о помощи при родах, о кормлении молоком, при недостатке материнского молока, а также о здоровье младенцев. Считалось, что списки с иконы Акафистная защищают дом от пожара. По морозу судили о погоде весной и летом. В этот день женщины свивали клубки пряжи как можно туже и крупнее, чтобы кочаны капусты уродились тугими и крупными.

В народе считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой: Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет“.

Поговорки и приметы на День Татьяны

На Татьяну проглянет солнышко рано - к раннему прилету птиц.
Если на Татьяну морозно и ясно - будет хороший урожай; тепло и метель - к неурожаю.
Снег на Татьянин день - к дождливому лету.

Источник: ivona.bigmir.net

дата день татьяны праздник традиции. Татьянин день 2021
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Аноним, 23 января 2021 14:52
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