Лучшие триллеры 2020-2021 года: что посмотреть на выходных?

Фильмы-триллеры — особый жанр киноискусства. Их назначение — вызвать у человека неподдельное чувство страха и ужаса. И такие фильмы пользуются огромной популярностью.

Кадр из фильма "Человек-невидимка"

Пугающие до дрожи фильмы вызывают самые сильные эмоции. Поэтому они так нравятся миллионам зрителей по всему миру. Ищете лучший триллер, выпущенный в 2020 году, и интересуетесь самыми ожидаемыми образцами жанра 2021-го? Представляем вашему вниманию топ триллеров, которые никого не оставят равнодушными.

Фильм-триллер: «Остров фантазий»

Фильмы-триллеры — особый жанр киноискусства. Их назначение — вызвать у человека неподдельное чувство страха и ужаса. И такие фильмы пользуются огромной популярностью.

Желаете пощекотать нервы? Посмотрите хороший триллер. А если не знаете, с чего начать, то вот информационная помощь. Мы подобрали самые захватывающие триллеры 2020 года.

Открывает наш список леденящих душу триллеров фантастический фильм ужасов «Остров фантазий». Этот триллер — приквел к одноименному сериалу 1977 года.

Сюжет фильма цепляет с первой минуты просмотра. Группа разных людей выигрывает конкурс, главный приз в котором посещение райского тропического курорта под названием «Остров фантазий».

По прибытии счастливчиков встречает «хранитель» острова и обещает, что их фантазии станут реальностью. Но никто и не подозревал, что остров начнет превращать чужие фантазии в живые кошмары.

В фильме снимались талантливые актеры:

Майкл Пенья («Башни-близнецы»); Люси Хейл («Кэти Кин»); Ким Коутс («Сыны анархии»).



«Зловещая связь»

Если желаете посмотреть лучшие триллеры 2020 года, обратите внимание на итальянский драматический фильм ужасов «Зловещая связь». Он рассказывает страшную историю о семейном проклятье.

Сюжет кинокартины вначале не предвещает беды: на экране предстает счастливая американская семья, которая приезжает погостить в Италию. Отец семейства Франческо (Риккардо Скамарчо) давно уехал из родной страны. Спустя годы он возвращается вместе с женой Эммой (Миа Маэстро) и дочерью Софией (Джулия Патриньяни) в родные пенаты, чтобы познакомить их со своей матерью.

Вскоре родители обнаруживают, что девочка исчезла. Поиски неожиданно раскрывают историю о злобном проклятии, которое угрожает жизни их дочери.

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«Человек-невидимка»

Ищете хорошие триллеры с запутанным сюжетом? Тогда вам обязательно понравится драматический хоррор «Человек-невидимка».

Главная героиня триллера — Сесилия, которой не повезло с личной жизнью. Ее парень — агрессивный миллионер, превративший жизнь девушки в ад.

Сесилия находит в себе силы сбежать от мучителя. И вскоре она получает известие о его самоубийстве. Но радость освобождения была преждевременной: за Сесилией начинается слежка даже в ее доме. Кто-то зловещий пытается свести ее с ума или вовсе лишить жизни.

Главные роли в кинокартине блестяще исполнили:

Элизабет Мосс («Безумцы»); Оливер Джексон-Коэн («Дракула»).



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«Не входи»

Не только американские фильмы достойны внимания. Отличный триллер совместно создали кинокомпании Канады и Великобритании. Его название «Не входи». Главные роли в фильме исполнили:

Мэйси Уильямс («Игра престолов»);

Джейк Керран («Чистота»);

Сильвестр Маккой («Доктор Кто»).

О чем фильм? Несколько молодых людей намереваются ограбить дом пожилой пары. Они взламывают дверь, входят внутрь и пытаются открыть сейф, где, как им кажется, они найдут много денег.

Но все не так просто, и хозяева отнюдь не добропорядочные старички. После их возвращения юным бандитам придется несладко.

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Захватывающие триллеры: «Проклятие»

Если давно искали самые лучшие триллеры, то вот один из них. Речь идет о психологическом фильме ужасов режиссера Николаса Песке «Проклятие». Фильм — ремейк одноименного триллера 2004 года.

Сюжет картины ужасающий: молодая медсестра Фиона (Тара Вествуд), одержимая японским призраком, убивает в своем доме мужа и дочь Мелинду (Зои Фиш). После злодейства Фиона заканчивает жизнь самоубийством.

Детектив, проводивший расследование, после неудачной попытки суицида отправляется в психушку. Далее все, кто так или иначе связывается с домом, в котором произошли убийства, становятся жертвами проклятия.

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«Грехопадение»

Обязательно стоит посмотреть еще одну кинокартину — «Грехопадение». Это завораживающий триллер о немыслимых секретах.

Сценарий к фильму написал талантливый актер, писатель и драматург Тайлер Перри (он же стал исполнителем одной из ключевых ролей). Главную роль исполнила актриса Кристал Фокс («Полуночная жара»), а компанию на съемочной площадке ей составили:

Сисели Тайсон («Саундер»);

Мехкад Брукс («Необходимая жестокость»);

Филисия Рашад («Крид: Наследие Рокки»).

Фильм — история немолодой женщины Грейс, которой многое пришлось пережить. Ее бывший муж женился на молодой любовнице, сын уехал искать свой путь.

Она встречает новую любовь, но и тут неудача: мужчина обманывает Грейс и разрушает весь ее мир. Потеряв рассудок, женщина убивает любовника. Теперь она ждет суда. Помочь ей вызывается молодая общественная защитница.

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«Взаперти»

Запутанный триллер «Взаперти» обязательно понравится любителям острых ощущений. Еще одна причина посмотреть фильм — главную роль в нем сыграла блистательная актриса Сара Полсон («Сестра Рэтчед»).

В начале фильма перед зрителями разворачивается идеалистическая картина: несчастная дочь-инвалид Хлоя (Кира Аллен) и ее любящая заботливая мать Дайан души друг в друге не чают.

Но все оказывается не так безоблачно. Мать контролирует каждый шаг дочери, не разрешает общаться со сверстниками, заставляет принимать таблетки. После того как Хлоя находит документы о смене имени матери, она начинает подозревать неладное.

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«Жена серийного убийцы»

Думаете, индийские фильмы бывают только о любви? А вот и нет. В 2020 году стриминговая телекомпания «Нетфликс» представила новый индийский триллер «Жена серийного убийцы». Главные роли исполнили известные индийские актеры:

Жаклин Фернандес («Аладин»);

Манодж Баджпаи («Предательство»).

В центре сюжета — обычная семейная пара из Индии. Мужа, известного врача-гинеколога, обвиняют в убийстве молодых беременных девушек.

Его жена Сона уверена, что обвинение ложное, что это дело рук влюбленного в нее полицейского. Чтобы доказать невиновность обожаемого мужа, Сона решается совершить похожее преступление и похищает юную девушку.

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«Пустошь тьмы и зла»

Зловещий триллер «Пустошь тьмы и зла» рассказывает историю обычной семьи. Взрослые дети Майкл и Луиза приезжают на семейную ферму после известия о смерти отца.

Мать встречает их враждебно и приказывает немедленно уехать из дома. Брат и сестра решают остаться. И напрасно. Вскоре их накрывает волна ужаса и зловещей тьмы.

В главных ролях зрители увидят:

Джули Оливер-Тачстоун («Пастырь»);

Марин Айрленд («Разделение»);

Майкл Эбботт-младший («Сорвиголова»).

Триллер-детектив: «Последнее, чего он хотел»

Ищете достойный внимания триллер-детектив? Настоятельно рекомендуем к просмотру американский драматический криминальный фильм «Последнее, чего он хотел». Он снят режиссером Ди Рис по мотивам одноименного произведения Джоан Дидион.

События разворачиваются в 1984 году. В центре сюжета — молодая журналистка Елена Макмэхон. Она много лет посвятила журналистике, но по просьбе умирающей матери бросает любимое дело, чтобы ухаживать за пожилым отцом. А папа ее, как оказалось, торговец нелегальным оружием для Ирана.

В главных ролях зрители увидят Энн Хэтэуэй («Отверженные») и Бена Аффлека («Исчезнувшая»).

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Самые ожидаемые триллеры 2021 года

Что приготовили режиссеры и продюсеры фильмов в жанре триллер в следующем году? В 2021 году на экраны выйдут такие интересные триллеры:

Германская военная драма-триллер «Без жалости». Американский приключенческий триллер о суперзлодее Эдди Броке «Веном 2: Да будет Карнаж» с Томом Харди в главной роли. Фантастический триллер об ученом, решившем вернуться в прошлое в поисках утраченной любимой, — «Воспоминание». Британский триллер-боевик режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий». Фантастический триллер о космических приключениях «Дальний космос». «Дьявол в деталях» — детективный триллер о двух полицейских, выслеживающих серийного убийцу. «Кислород» — триллер с элементами фантастики о женщине, пытающейся выбраться из криогенной камеры, пока в ней не закончился воздух.

Фильмы-триллеры — популярный жанр киноискусства. Их смотрит многомиллионная аудитория по всему миру. Если вы из числа желающих пощекотать нервы, выбирайте наиболее понравившийся фильм-триллер из нашего списка и почувствуйте по-настоящему сильные эмоции.

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Источник: nur.kz