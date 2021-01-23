Лучшие триллеры 2020-2021 года: что посмотреть на выходных?

Пугающие до дрожи фильмы вызывают самые сильные эмоции. Поэтому они так нравятся миллионам зрителей по всему миру. Ищете лучший триллер, выпущенный в 2020 году, и интересуетесь самыми ожидаемыми образцами жанра 2021-го? Представляем вашему вниманию топ триллеров, которые никого не оставят равнодушными.
Фильм-триллер: «Остров фантазий»
Фильмы-триллеры — особый жанр киноискусства. Их назначение — вызвать у человека неподдельное чувство страха и ужаса. И такие фильмы пользуются огромной популярностью.
Желаете пощекотать нервы? Посмотрите хороший триллер. А если не знаете, с чего начать, то вот информационная помощь. Мы подобрали самые захватывающие триллеры 2020 года.
Открывает наш список леденящих душу триллеров фантастический фильм ужасов «Остров фантазий». Этот триллер — приквел к одноименному сериалу 1977 года.
Сюжет фильма цепляет с первой минуты просмотра. Группа разных людей выигрывает конкурс, главный приз в котором посещение райского тропического курорта под названием «Остров фантазий».
По прибытии счастливчиков встречает «хранитель» острова и обещает, что их фантазии станут реальностью. Но никто и не подозревал, что остров начнет превращать чужие фантазии в живые кошмары.
В фильме снимались талантливые актеры:
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- Майкл Пенья («Башни-близнецы»);
- Люси Хейл («Кэти Кин»);
- Ким Коутс («Сыны анархии»).
«Зловещая связь»
Если желаете посмотреть лучшие триллеры 2020 года, обратите внимание на итальянский драматический фильм ужасов «Зловещая связь». Он рассказывает страшную историю о семейном проклятье.
Сюжет кинокартины вначале не предвещает беды: на экране предстает счастливая американская семья, которая приезжает погостить в Италию. Отец семейства Франческо (Риккардо Скамарчо) давно уехал из родной страны. Спустя годы он возвращается вместе с женой Эммой (Миа Маэстро) и дочерью Софией (Джулия Патриньяни) в родные пенаты, чтобы познакомить их со своей матерью.
Вскоре родители обнаруживают, что девочка исчезла. Поиски неожиданно раскрывают историю о злобном проклятии, которое угрожает жизни их дочери.
«Человек-невидимка»
Ищете хорошие триллеры с запутанным сюжетом? Тогда вам обязательно понравится драматический хоррор «Человек-невидимка».
Главная героиня триллера — Сесилия, которой не повезло с личной жизнью. Ее парень — агрессивный миллионер, превративший жизнь девушки в ад.
Сесилия находит в себе силы сбежать от мучителя. И вскоре она получает известие о его самоубийстве. Но радость освобождения была преждевременной: за Сесилией начинается слежка даже в ее доме. Кто-то зловещий пытается свести ее с ума или вовсе лишить жизни.
Главные роли в кинокартине блестяще исполнили:
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- Элизабет Мосс («Безумцы»);
- Оливер Джексон-Коэн («Дракула»).
«Не входи»
Не только американские фильмы достойны внимания. Отличный триллер совместно создали кинокомпании Канады и Великобритании. Его название «Не входи». Главные роли в фильме исполнили:
- Мэйси Уильямс («Игра престолов»);
- Джейк Керран («Чистота»);
- Сильвестр Маккой («Доктор Кто»).
О чем фильм? Несколько молодых людей намереваются ограбить дом пожилой пары. Они взламывают дверь, входят внутрь и пытаются открыть сейф, где, как им кажется, они найдут много денег.
Но все не так просто, и хозяева отнюдь не добропорядочные старички. После их возвращения юным бандитам придется несладко.
Захватывающие триллеры: «Проклятие»
Если давно искали самые лучшие триллеры, то вот один из них. Речь идет о психологическом фильме ужасов режиссера Николаса Песке «Проклятие». Фильм — ремейк одноименного триллера 2004 года.
Сюжет картины ужасающий: молодая медсестра Фиона (Тара Вествуд), одержимая японским призраком, убивает в своем доме мужа и дочь Мелинду (Зои Фиш). После злодейства Фиона заканчивает жизнь самоубийством.
Детектив, проводивший расследование, после неудачной попытки суицида отправляется в психушку. Далее все, кто так или иначе связывается с домом, в котором произошли убийства, становятся жертвами проклятия.
«Грехопадение»
Обязательно стоит посмотреть еще одну кинокартину — «Грехопадение». Это завораживающий триллер о немыслимых секретах.
Сценарий к фильму написал талантливый актер, писатель и драматург Тайлер Перри (он же стал исполнителем одной из ключевых ролей). Главную роль исполнила актриса Кристал Фокс («Полуночная жара»), а компанию на съемочной площадке ей составили:
- Сисели Тайсон («Саундер»);
- Мехкад Брукс («Необходимая жестокость»);
- Филисия Рашад («Крид: Наследие Рокки»).
Фильм — история немолодой женщины Грейс, которой многое пришлось пережить. Ее бывший муж женился на молодой любовнице, сын уехал искать свой путь.
Она встречает новую любовь, но и тут неудача: мужчина обманывает Грейс и разрушает весь ее мир. Потеряв рассудок, женщина убивает любовника. Теперь она ждет суда. Помочь ей вызывается молодая общественная защитница.
«Взаперти»
Запутанный триллер «Взаперти» обязательно понравится любителям острых ощущений. Еще одна причина посмотреть фильм — главную роль в нем сыграла блистательная актриса Сара Полсон («Сестра Рэтчед»).
В начале фильма перед зрителями разворачивается идеалистическая картина: несчастная дочь-инвалид Хлоя (Кира Аллен) и ее любящая заботливая мать Дайан души друг в друге не чают.
Но все оказывается не так безоблачно. Мать контролирует каждый шаг дочери, не разрешает общаться со сверстниками, заставляет принимать таблетки. После того как Хлоя находит документы о смене имени матери, она начинает подозревать неладное.
«Жена серийного убийцы»
Думаете, индийские фильмы бывают только о любви? А вот и нет. В 2020 году стриминговая телекомпания «Нетфликс» представила новый индийский триллер «Жена серийного убийцы». Главные роли исполнили известные индийские актеры:
- Жаклин Фернандес («Аладин»);
- Манодж Баджпаи («Предательство»).
В центре сюжета — обычная семейная пара из Индии. Мужа, известного врача-гинеколога, обвиняют в убийстве молодых беременных девушек.
Его жена Сона уверена, что обвинение ложное, что это дело рук влюбленного в нее полицейского. Чтобы доказать невиновность обожаемого мужа, Сона решается совершить похожее преступление и похищает юную девушку.
«Пустошь тьмы и зла»
Зловещий триллер «Пустошь тьмы и зла» рассказывает историю обычной семьи. Взрослые дети Майкл и Луиза приезжают на семейную ферму после известия о смерти отца.
Мать встречает их враждебно и приказывает немедленно уехать из дома. Брат и сестра решают остаться. И напрасно. Вскоре их накрывает волна ужаса и зловещей тьмы.
В главных ролях зрители увидят:
- Джули Оливер-Тачстоун («Пастырь»);
- Марин Айрленд («Разделение»);
- Майкл Эбботт-младший («Сорвиголова»).
Триллер-детектив: «Последнее, чего он хотел»
Ищете достойный внимания триллер-детектив? Настоятельно рекомендуем к просмотру американский драматический криминальный фильм «Последнее, чего он хотел». Он снят режиссером Ди Рис по мотивам одноименного произведения Джоан Дидион.
События разворачиваются в 1984 году. В центре сюжета — молодая журналистка Елена Макмэхон. Она много лет посвятила журналистике, но по просьбе умирающей матери бросает любимое дело, чтобы ухаживать за пожилым отцом. А папа ее, как оказалось, торговец нелегальным оружием для Ирана.
В главных ролях зрители увидят Энн Хэтэуэй («Отверженные») и Бена Аффлека («Исчезнувшая»).
Самые ожидаемые триллеры 2021 года
Что приготовили режиссеры и продюсеры фильмов в жанре триллер в следующем году? В 2021 году на экраны выйдут такие интересные триллеры:
- Германская военная драма-триллер «Без жалости».
- Американский приключенческий триллер о суперзлодее Эдди Броке «Веном 2: Да будет Карнаж» с Томом Харди в главной роли.
- Фантастический триллер об ученом, решившем вернуться в прошлое в поисках утраченной любимой, — «Воспоминание».
- Британский триллер-боевик режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий».
- Фантастический триллер о космических приключениях «Дальний космос».
- «Дьявол в деталях» — детективный триллер о двух полицейских, выслеживающих серийного убийцу.
- «Кислород» — триллер с элементами фантастики о женщине, пытающейся выбраться из криогенной камеры, пока в ней не закончился воздух.
Фильмы-триллеры — популярный жанр киноискусства. Их смотрит многомиллионная аудитория по всему миру. Если вы из числа желающих пощекотать нервы, выбирайте наиболее понравившийся фильм-триллер из нашего списка и почувствуйте по-настоящему сильные эмоции.
Источник: nur.kz