Мыть полы во сне дома: к чему?

Постарайтесь вспомнить в деталях, чтобы мы помогли правильно растолковать сон, ведь если вы что-нибудь упустите из виду можно неправильно понять предначертанное.

Судьба поможет в продвижении по работе, подарит повышение гонорара и удачу!

Сон, где вы делаете влажную уборку, может показаться незначительным. К чему снится мыть полы в доме? Можно подумать, что это не имеет никакого значения, потому что вам приснилось то, что вы делали днем. Но на самом деле это не так. Посмотрим же в сонник: мыть полы во сне — к чему это? Любому, кому приснится этот сон, судьба поможет в продвижении по работе, подарит повышение гонорара и удачу!

Толкование значения сна в зависимости от подробностей

Имеет большое значение, где вы моете пол (в своем или чужом доме, у мамы или у свекрови, у подруги или у друга, у коллеги или у незнакомого человека), какой пол (грязный, чистый), какая вода после мытья в ведре. Постарайтесь вспомнить в деталях, чтобы мы помогли правильно растолковать сон, ведь если вы что-нибудь упустите из виду можно неправильно понять предначертанное.

Хорошее значение сна может быть при следующих важных моментах:

Вода, которой моют полы, чистая;

Спящий человек ощущает положительный и приятный настрой;

Во сне не должно быть дискомфортного состояния и негативного настроения;

Результат труда должен быть виден глазу (пол становится чистый)

Вот что говорит и о негативном значении сновидения:

Мутная, черная и грязная вода – плохой знак;

Спящий видит, что моет пол у него в доме совсем другой человек. Это значит, что он обязательно воспользуется вашим благом (например, может подсидеть вас на работе и быть повышенным вместо вас).

Самый дурной знак: сон к покойнику. Часто сбывается в случаях, если в доме находится тяжелобольной.

Где именно вы делали уборку во сне?

Если вам приснилось мыть полы в своем доме, можете забыть обо всех неприятностях, вы с легкостью от них избавитесь. Особенно хорошо, если вам во сне будут помогать родственники или друзья – в реальной жизни они помогут вам разобраться с проблемами, вы будете окружены заботой и вниманием. Все мелкие неурядицы уйдут без следа. Возможно, надоедливая соседка переедет или вам удастся заменить старое кресло, в любом случае вы сможете вдохнуть полной грудью, потому что все ваши заботы уйдут. Настало время перемен!

Сонник: мыть полы в чужом доме толкует как тот факт, что ваши действия повлияют на судьбу хозяев дома, если они знакомы вам наяву. Возможно, вы уже оказываете влияние на эти личности или являетесь для хозяев дома авторитетом. Вы помогаете им меняться в лучшую сторону или справится с какими-либо трудностями. Если люди, которым вы помогаете особенно неприятные, люди над вами смеются, вам стоит остерегаться предложений о работе, выгоды никакой не будет и вас постигнет неудача.

Если вы моете пол у вашей второй половинки, вам не стоит быть зависимым от вашего партнера, такие отношения не сулят ничего хорошего. Возможно, он или она вас использует в корыстных целях, вам нужно остерегаться каких-либо предложений (особенно в финансовом плане). Не расстраиваетесь, вам нужно время, чтобы понять «кто есть кто», возможно на этот сон повлияли негативные эмоции его друзей или родителей.

Если вы моете пол у вашей подруги — вас пытаются втянуть в сомнительную авантюру, за которую вам придется расплачиваться самому. С другой стороны вся прибыль с нее достанется вам (особенно если вы моете пол своими руками). Если ваша подруга помогает вам в уборке, то вы поделите результаты поровну. Очень важно, что вы сами чувствуете к подруге: если у вас хорошие отношения и вы не в ссоре, то вы помогаете осознано, независимо от обстоятельств. Если вы не доверяете своей подруге, опасаетесь ее, она вас будет использовать в своих целях.

Если вы моете пол у своего друга , возможно, он нуждается в вашей поддержке, он чувствует себя одиноким. Обязательно стоит проведать вашего приятеля, если вы моете пол, а он стоит у вас над душой. Если ваш друг нетерпелив во сне, торопит вас, то те проблемы, которые вы помогаете ему решить так и останутся на прежнем этапе (решение проблемы не зависит от вас).

Если вы моете пол у вашей мамы — вам нужно скорее узнать как дела у ваших родителей, возможно у них проблемы. Если вас во сне попросила мама помыть пол, значит, наяву она это стесняется делать. Во сне, когда вы приходите в родительский дом и забираете у матери тряпку – все родительские заботы вы попытаетесь решить сами. Когда ваша мама ходит по вымытому полу, то это значит, что она довольна вашей помощью. Ничего хорошего не сулит, если мама недовольна вашей работой, в настоящем она огорчена вашими поступками, недовольна вашими действиями по отношению к вашей семье.

Если вы видите, что моете пол в доме свекрови, то ждите появления неприятелей. Скоро появятся люди, которые вас будут раздражать. От их присутствия вы будете испытывать негодование. Своей навязчивостью эти лица выведут вас из себя.

Если вы моете пол в доме бабушки, которая умерла, готовьтесь к конфликтам в семье. Произойдет скандал, по окончанию которого все останутся «правыми». Обида на другого настигнет каждого. Чтобы выйти из этой неприятной ситуации, выясните все разом. Время играет не за вас. Не откладывайте разборку больше чем на одни сутки.

К чему снится мыть полы на работе — если вы видите, что моете пол на работе, то знайте: вы не получите морального удовлетворения от того, чем занимаетесь. Скорее всего, вы человек, которой безоговорочно и безропотно выполняет свои плюс чужие обязанности. При этом вашего начальника указанное положение дел устраивает. Если вы подметаете пол веником во сне, то в действительности вы плохой работник.

Если вы моете пол у коллеги — этой особе не занимать хитрости! Она пытается перекинуть рабочие обязанности на вас, но не стоит волноваться зря, теперь это сложно будет сделать, потому что вы предупреждены высшими силами. Вам нужно проявить бдительность, не поддаваться на провокации со стороны коллеги. Если вы моете только небольшую площадь в доме, то она не успеет вас загрузить работой. Во сне, когда вы дружно убираете вместе, наяву вы станете хорошей командой.

К чему снится мыть полы в школе — ваша карьера стремительно пойдет вверх. В вашей жизни наступят хорошие перемены. Кроме этого, вас можно порадовать предстоящим финансовым благополучием.

Мыть во сне полы в подъезде означает, что в вашей голове скоро зародится мысль об улучшении жилья. Возможно, вы захотите построить дом или купить лучшую квартиру. В действительности начнете даже на это откладывать деньги. Единственное огорчение: сон сбудется нескоро.

Если вы видите, что моете пол под открытым небом, то знайте: у вас скоро будут огорчения. Близкий человек попадет в неприятность, которая растревожит вашу душу. Вам придется приложить все усилия, что помочь близкому.

Какую именно часть пола вы моете?

Если вы видите, что моете пол близко к порогу или сам порог, то знайте: в вашей жизни нет поддержки. Прошлое идет за вами по пятам. И никто не может вас отвлечь от этого и помочь забыть.

Сон, мыть полы в котором вам пришлось на кухне — однозначно к любви. Произойдут перемены в отношениях: вы испытаете новую любовь или внезапно разгорится старая искра. В действительности, вы скоро «потеряете голову» и будете готовы к нереальным поступкам.

Если вы видите, что просто оттираете пятно с пола, то в действительности вы выдаете себя за другого. Вы лживы, человек вы неискренний, он в этом вас разоблачает.

Как толкует сонник мыть полы во сне руками? Все, что мы делаем руками во сне, обозначает упорный, терпеливый труд. Вы долго шли к цели и заслужили награду. Если во время мытья нет никаких трудных пятен и следов, то вы с легкостью справитесь с вашими проблемами. Когда вы долго и упорно оттираете пятно( особенно если оно кровавое), в вашей жизни есть какой-то обман, который мешает достижению цели.

Из какого материала был сделан пол?

Неустойчивая поверхность (может быть, он качается) – пересмотрите свое окружение. Опасайтесь, даже самый близкий человек может предать ваши чувства.

Надежный твердый пол – вы счастливчик. Есть люди, способные вас поддержать. Вы можете надеяться на них всегда, в любой трудной ситуации;

Дырявый пол – насторожитесь, вы теряете спокойствие, счастье, а приобретаете неприятности;

Деревянный настил – у вас имеется желание наладить нехорошие отношения с людьми;

Если вы моете пол чистой водой, то вы пытаетесь смыть с вашей линии жизни все сплетни;

Плиточный пол – ваша жизнь полна системности и стабильности;

Пол темной палитры – изучите себя. Вы заботитесь о ненужных и неважных вещах. Ваши волнения беспочвенны.

Пол светлой палитры — вы правильный, адекватный человек. Возможно, что в будущем будут приятные и радостные перемены.

До начала уборки он был чистый или грязный?

Пол грязный и весь в мусоре – к проблемам. Если вы долго моете, а грязи все еще много следует отступиться, переждать, возможно, ваши проблему пока не могут решиться. Если вы быстро справляетесь с мусором, а полы потом сверкают блеском – вы молодец, вы справитесь с неурядицами без посторонней помощи.

Мыть чистый пол — это добрый знак, особенно для женщин. Он означает поддержку близких людей, сохранение домашнего очага, мир в доме. Семейные ссоры разрешатся, конфликты будут исчерпаны. Для будущей матери мытье чистых полов обозначает хорошее течение беременности и легкие роды.

А какую воду вы видели во сне?

Вода после мытья чистая, прозрачная — быстрое избавление от болезни, удачный контракт, перемирие с врагом. Если вам кто-то помогал мыть пол, а у него в ведре вода грязная, вам нужно прервать отношение с этим человеком, он пытается вас опорочить.

Вода мутная или грязная в вашем ведре — во время повседневных хлопот не забывайте о своем здоровье, возможно, вы заболеете или подадитесь дурному влиянию окружающих. Во сне, где вы моете пол у себя дома, грязная вода означает, что вы избавитесь от старых предрассудков и посмотрите на мир новыми глазами. Вы справитесь с наступающей болезнью без особых потерь.

Вы наблюдали процесс со стороны

Древнееврейский сонник. Смотреть со стороны, как моют полы — не прийти на помощь к знакомому. Видеть, как оттирают пятна или убирают мусор с пола — кто-то будет исправлять ваши ошибки. Общаться с уборщицей во сне — принести кому-то неприятности.

Психоаналитический сонник. Вам придется серьезно поработать и подавить желание спорить с авторитарным начальством, если вы хотите достигнуть действительно хороших результатов. Этот период не затянется надолго, но при грамотном подходе принесет свои плоды.

Сонник Евгения Цветкова. В казенном доме — ждать плохих новостей издалека. На похоронах — вынужденный период простоя, но скоро вы наверстаете всё упущенное. Женщина моет пол руками — перспективное деловое предложение, премии и награды на службе.

Трактовка сна в популярных сонниках: Миллера, Ванги, Фрейда и другие

Существует еще одно мнение, мыть полы во сне к чему снится. Если человек видит такой сон, то он мечтает об уюте и тепле своего очага. Им полностью овладели желания о духовной близости и доверии с близкими людьми. А теперь давайте заглянем в самые актуальные сонники современности и узнаем, что думают о толковании этого сна их знаменитые авторы.

Сонник Миллера — вы получите большую прибыль

Психолог Густав Миллер поддерживал традиционное мнение о том, что мыть пол к большой прибыли. Как говорит сонник Миллера, мыть полы руками до блеска, все ваши достижение достанутся другому человеку. Когда вам приснилось, что вы моете пол на работе, а руководители это видят, то вас ждет продвижение по служебной лестнице.

Сонник Ванги — в карьере близки перемены

Провидица говорила об этом сне, как о радостном событии. Она вкладывала в значение сна успех в карьере. При этом отмечала, что успех обязательно придет, если вы будете придерживаться хороших отношений с начальством. Вы нуждаетесь в переменах и идете навстречу им. Если вам кто-то помогает в уборке, значит, вам следует прислушаться к этому человеку. Когда человек следит за тем, как вы убираете, вам не доверяют.

От Фрейда — вы готовы к новой любви

В личной жизни вам не хватает собственного партнера. Вы хотите новый ощущений, чувств. Если ваш молодой человек во сне не хочет помогать вам, боимся подумать, что ему не нужны перемены, он противится их. Вы устали от однообразия, вам нужно задуматься о новом партнере.Великий психоаналитик сравнивал мытье полов с отношениями между любящими людьми. По его толкованию, сон означал, что людям необходимо расставить все на свои места (поставить точки «над i»). Вероятно, что кто-то хочет новых любовных отношений.

Сонник Нострадамуса — пора принимать решение

Решения, принятые спящим, окажут огромное влияние на окружающих. Также у спящего начнут происходить перемены в личной жизни.

Современный сонник — вы желаете изменений

Психологи, которые трудились над современным сонником, считают этот сон проявлением слабости, криком о помощи. Ваше подсознание требует изменений во внешнем мире, вы должны сами начать меняться. Возможно, стоит заняться своей физической формой, взглянуть другими глазами на своё окружение и поменять круг общения, сменить внешний вид. Когда изменения ворвутся в вашу жизнь вы будете довольны собой и обстановкой в доме.

Древнееврейский сонник — вы будете зависимы

Унижение, зависимое положение. Вы попадете в нежелательную зависимость от чужих людей, окажетесь чем-то обязаны. Если вам платят деньги за мытье полов — в благодарность за услугу от вас потребуют непомерной платы.

Китайский сонник — вы поможете знакомому

Помочь кому-то уберечь репутацию, сохранить чужой секрет. Выметать сор — пойти на жертвы ради другого человека. Получать плату за мытье полов — некто не оценит по достоинству вашу поддержку и не будет доверять вам.

Современный сонник йогов — вы встретитесь с бюрократией

Обращаться в государственные учреждения, получать документы. Видеть свои грязные руки или пятна на одежде — утомительные бюрократические процедуры. Получать плату за мытье полов во сне — столкнуться с некомпетентностью государственных служащих, сбоями в работе.

Заключение

В любом случае, увидеть во сне, что вы моете пол – хорошее предзнаменование. Возможно, в скором времени вам улыбнется удача, вы справитесь с проблемами на работе, ваш труд будет цениться окружающими людьми. Вы обретете спокойствие и мир в отношениях с вашей второй половинкой.