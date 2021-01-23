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Знакомы 3 месяца и поженились: Почему выбрал невесту в черном пальто Анну жених Евгений в Бердске

16:59 23.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Маргариты Мартыновой
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Евгений и Анна знакомы три месяца. Евгений считает, что когда находишь свою любовь, совсем не требуется много времени на то, чтобы решиться сделать предложение.

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Свадьба Евгения и Анны

Сегодня, 22 января в Бердске шёл снег. Народная примета гласит: кто играет свадьбу в снежную погоду, будет жить богато и счастливо.

Евгений и Анна знакомы три месяца. Евгений считает, что когда находишь свою любовь, совсем не требуется много времени на то, чтобы решиться сделать предложение.

На вопрос, что в жене главное, Евгений ответил:

- Главное позитивный настрой, Анна очень красивая и весёлая, с замечательным чувством юмора. Наверное правильней заключать не брак, а союз, чтобы в семье дополнять друг друга, смотреть в одном направлении.

Анна самым главным качеством в муже считает надёжность:
- Совсем не главное деньги, квартира, машина, пусть они будут, главное, чтобы были совместные планы, чтобы мотивировать друг друга и двигаться в одном направлении.

Молодожены, как и положено, молодые и очень красивые. Хоть и мороз, и неторжественная регистрация, Евгений официален - в галстуке и белой рубашке,  Анна нарядная и такая яркая, светится счастьем. Свадебное платье невесты скрывает пальто до колен.

«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов.

весёлая невеста свадьба совместные планы
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