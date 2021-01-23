Подрывать мы не учим - рассказываем о боеприпасах и их опасности: Пополнили отряд «Кондор» 4 курсанта в Бердске. Ждут новобранцев еще

Две девчонки и двое мальчишек побывали на первом занятии. Пока они прослушали лекции по истории поискового движения и города-побратима Белого. Впереди их ждет много познавательных уроков.

В 2020 году курсантам «Кондора» пришлось работать в довольно сложных условиях

Четыре новых курсанта пополнили поисковый отряд «Кондор» в Бердске. Две девчонки и двое мальчишек от 15 до 16 лет уже побывали на первом занятии.

Как рассказал 22 января «Курьер. Среда. Бердск» руководитель «Кондора» Алексей Батенев, всего в списке «учеников» числится 46 человек, но на занятия, которые проходят раз в неделю, каждый раз приходит 10-15 человек. Ребята, которые побывали на вахте два-три раза, занимаются реже — 1 раз в месяц.

-Занятия начались в октябре, но ежегодно в январе мы добираем людей, кто-то уходит, не занимается до конца. На январском занятии ребята узнали об истории поискового движения в России, его целях и задачах. Курсантам нравится посещать занятия. Мы делаем, в основном, исторический уклон. Была война, что случилось, почему мы именно там работаем, рассказываем об истории города Белого, Великой Отечественной войны. Потом о поисковой работе, о технике безопасности при поведении археологических работ, туристических походах. Основы саперской подготовки ребятам всегда интересны. Мы ничего подрывать не учим, но как минимум, нужно, чтобы они знали, какие боеприпасы были, что это такое, опасно, не опасно, какое вооружение было у нас и противников, - отметил Алексей Батенев.

Кондоровцы в очередной раз собираются в командировку в Белый. Заявка подана на 30 человек. Если пандемия не помешает, то все они и отправятся. Если ограничения не снимут, то в Белый поедут только совершеннолетние курсанты. Пока еще стоит вопрос о вахте в Осетию. По планам она может состояться с апреля по октябрь, говорил Батенев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», традиционно «Кондор» совершает экспедицию летом в Тверскую область, чтобы поднять останки бойцов вблизи города Белый. Поездка в 2020 году стояла под вопросом из-за эпидемии коронавируса, однако, 26 июля отряд все-таки отправился на раскопки, но с условием - урезать число членов отряда в 2 раза. В этот раз в него вошли только 15 человек, достигшие совершеннолетнего возраста.

В прошлом году отряд «Кондор» отыскал останки 6 бойцов. Церемония захоронения прошла 13 августа в присутствии ветеранов, администрации и жителей города Белый. Эта поездка стала уже 19 на счету отряда.

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