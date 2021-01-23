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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 23 января отмечается 6 именин по церковному календарю

07:10 23.01.2021 Фото: pixabay
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По святцам 23 января отмечается 6 именин: 5 мужских и 1 женские.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Женщины

Арсения женская форма от Арсений, происходящего от древнегреческого имени Арсениос (от слова арсен) - «мужественный, зрелый»
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