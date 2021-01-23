Сегодня именины: 23 января отмечается 6 именин по церковному календарю

Мужчины
|Анатолий
|от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Женщины
|Арсения
|женская форма от Арсений, происходящего от древнегреческого имени Арсениос (от слова арсен) - «мужественный, зрелый»