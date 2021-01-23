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Новая схема телефонного мошенничества распространяется в России

16:51 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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В МВД и ЦБ предупреждают: никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.

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Никогда не сообщайте данные своей карты по телефону

В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая персональные данные для хищения денег с ее банковских счетов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мошенники пытаются получить информацию о платежных картах, а также сведения о совершенных операциях.

Эту схему ведомство выявило вместе с Центральным банком, который обманщики также используют для введения в заблуждение банковских клиентов — уголовное дело против жертвы якобы возбуждено по обращению регулятора.

"Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник", — предупредил ЦБ.

Ведомство разъяснило, что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту его проживания направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю.

Проверить, служит ли человек с названной во время разговора фамилией в полиции, можно, позвонив в дежурную часть указанного подразделения.

Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.

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