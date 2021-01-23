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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 января 2021 в России и мире

07:40 23.01.2021 Фото: pixabay
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Список праздников России и мира 23 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День зеленого света 23 января

• День зелёного света
• Праздник слухов
• День памяти святителя Григория Нисского

• День пирога (National Pie Day) - США
• День снегоуборщиков играющих в хоккей с почтовыми ящиками (Snowplow Mailbox Hockey Day) - США
• Всемирный день свободы (World Freedom Day) - Тайвань
• День почерка (National Handwriting Day) - США
• День «Баунти» (Bounty Day) - Острова Питкэрн
• День измерения своей стопы (Measure Your Feet Day) - США
• День пирога с ревенем (National Rhubarb Pie Day) - США
• День Субхас Чандра Бос (Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti) - Индия
• День местного магазина для шитья (Local Quilt Shop Day) - США
• Именины у Анатолия, Макария, Павла, Григория, Петра, Пахомия
• Григорий Летоуказчик

Важные даты

1755 императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.
1793 второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.
1881 состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра.
1895 впервые на берег Антарктиды сошли люди – капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик».

1912 в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.
1924 траурный поезд, ведомый паровозом У127, привёз в Москву на Павелецкий вокзал тело В. И. Ленина.
1927 создана Российская оборонная спортивно–техническая организация ОСОАВИАХИМ ДОСААФ РОСТО (фото)
1933 К. Станиславский в письме к гардеробщикам МХАТа написал фразу, ставшую затем крылатой: «Театр начинается с вешалки».
1942 принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».
1944 Постановлением ГКО № 5020 сс от 23 января 1944 г. на вооружение РККА был принят Т–34–85.
1960 океанические исследователи Жан Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" первыми в мире опустились на дно Марианской впадины, установив рекорд погружения под воду – 10919 метров (фото)
1969 в СССР запущен искусственный спутник Земли «Космос–264» с целью изучения внегалактических источников гамма–излучения.
1991 объявлено о проведении частичной конфискационной денежной реформы (ограниченный обмен 50– и 100–рублевых купюр).
2003 получен последний сигнал от «Пионера–10».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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