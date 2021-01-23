Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 23 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День зеленого света 23 января

• День зелёного света

• Праздник слухов

• День памяти святителя Григория Нисского



• День пирога (National Pie Day) - США• День снегоуборщиков играющих в хоккей с почтовыми ящиками (Snowplow Mailbox Hockey Day) - США• Всемирный день свободы (World Freedom Day) - Тайвань• День почерка (National Handwriting Day) - США• День «Баунти» (Bounty Day) - Острова Питкэрн• День измерения своей стопы (Measure Your Feet Day) - США• День пирога с ревенем (National Rhubarb Pie Day) - США• День Субхас Чандра Бос (Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti) - Индия• День местного магазина для шитья (Local Quilt Shop Day) - США• Именины у Анатолия, Макария, Павла, Григория, Петра, Пахомия• Григорий Летоуказчик

Важные даты

1755 императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.

1793 второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.

1881 состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра.

1895 впервые на берег Антарктиды сошли люди – капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик».



1912 в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.1924 траурный поезд, ведомый паровозом У127, привёз в Москву на Павелецкий вокзал тело В. И. Ленина.1927 создана Российская оборонная спортивно–техническая организация ОСОАВИАХИМ ДОСААФ РОСТО (фото)1933 К. Станиславский в письме к гардеробщикам МХАТа написал фразу, ставшую затем крылатой: «Театр начинается с вешалки».1942 принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».1944 Постановлением ГКО № 5020 сс от 23 января 1944 г. на вооружение РККА был принят Т–34–85.1960 океанические исследователи Жан Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" первыми в мире опустились на дно Марианской впадины, установив рекорд погружения под воду – 10919 метров (фото)1969 в СССР запущен искусственный спутник Земли «Космос–264» с целью изучения внегалактических источников гамма–излучения.1991 объявлено о проведении частичной конфискационной денежной реформы (ограниченный обмен 50– и 100–рублевых купюр).2003 получен последний сигнал от «Пионера–10».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend