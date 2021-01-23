23.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Оформить электронный полис ОСАГО стало проще россиянам

10:15 23.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Утверждённое постановление сделает покупку ОСАГО ещё более удобной, а маркетплейсы – ещё более функциональными.

% name% title
Нововведение не отразится на стоимости ОСАГО

Операторы цифровых финансовых платформ (маркетплейсов) получат доступ к автоматизированной информационной системе ОСАГО. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 22 января.

Такое решение позволит включить оформление договора автострахования в перечень услуг, предоставляемых маркетплейсами. При этом стоимость полиса ОСАГО будет аналогична той, по которой полис можно приобрести на официальных сайтах страховых компаний.

На сегодняшний день в реестре Центробанка зарегистрировано три оператора финансовых платформ («ВТБ Регистратор», Московская биржа и специализированный депозитарий «Инфинитум»). Планируется, что созданные ими маркетплейсы сконцентрируют предложения от различных участников рынка. Это даст пользователям возможность выбора между конкурирующими финансовыми продуктами, выходящими за пределы замкнутой экосистемы той или иной организации.

Утверждённое постановление сделает покупку ОСАГО ещё более удобной, а маркетплейсы – ещё более функциональными.

автострахование маркетплейсы осаго полис Михаил Мишустин Центробанк
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Воспользуетесь таким новшеством?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Протестующие вышли на главную площадь Хабаровска в поддержку Навального. Первые задержания
10:34 23-01-2021
Протестующие вышли на главную площадь Хабаровска в поддержку Навального. Первые задержания
Конор Макгрегор заработает в 5 раз больше Дастина Порье за бой на ufc 257
10:34 23-01-2021
Конор Макгрегор заработает в 5 раз больше Дастина Порье за бой на ufc 257
Главные запреты в опасное время - полнолуние 28 января 2021 года
10:30 23-01-2021
Главные запреты в опасное время - полнолуние 28 января 2021 года
Оформить электронный полис ОСАГО стало проще россиянам
10:15 23-01-2021
Оформить электронный полис ОСАГО стало проще россиянам
Коммерсант-юрист распылил перцовый баллончик в лицо журналисту - попал под уголовное дело
10:05 23-01-2021
Коммерсант-юрист распылил перцовый баллончик в лицо журналисту - попал под уголовное дело
Успешная ловля безмасочников: за неделю 19 человек оштрафованы в общественном транспорте 1
10:03 23-01-2021
Успешная ловля безмасочников: за неделю 19 человек оштрафованы в общественном транспорте
Как освятить дома куличи на Пасху 2021 - молитва
10:00 23-01-2021
Как освятить дома куличи на Пасху 2021 - молитва
На несогласованную с властями акцию в поддержку арестованного Алексея Навального собрались выйти 3496 жителей Новосибирска. Полиция предупреждает
09:58 23-01-2021
На несогласованную с властями акцию в поддержку арестованного Алексея Навального собрались выйти 3496 жителей Новосибирска. Полиция предупреждает
Застрелили жениха и его брата на свадьбе в Москве. СК ищет стрелка
09:32 23-01-2021
Застрелили жениха и его брата на свадьбе в Москве. СК ищет стрелка
Сегодня, 23 января - День памяти святителя Григория, епископа Нисского. Чем он известен и кто может молиться святителю?
09:30 23-01-2021
Сегодня, 23 января - День памяти святителя Григория, епископа Нисского. Чем он известен и кто может молиться святителю?