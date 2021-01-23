Оформить электронный полис ОСАГО стало проще россиянам

Утверждённое постановление сделает покупку ОСАГО ещё более удобной, а маркетплейсы – ещё более функциональными.

Нововведение не отразится на стоимости ОСАГО

Операторы цифровых финансовых платформ (маркетплейсов) получат доступ к автоматизированной информационной системе ОСАГО. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 22 января.

Такое решение позволит включить оформление договора автострахования в перечень услуг, предоставляемых маркетплейсами. При этом стоимость полиса ОСАГО будет аналогична той, по которой полис можно приобрести на официальных сайтах страховых компаний.

На сегодняшний день в реестре Центробанка зарегистрировано три оператора финансовых платформ («ВТБ Регистратор», Московская биржа и специализированный депозитарий «Инфинитум»). Планируется, что созданные ими маркетплейсы сконцентрируют предложения от различных участников рынка. Это даст пользователям возможность выбора между конкурирующими финансовыми продуктами, выходящими за пределы замкнутой экосистемы той или иной организации.

Утверждённое постановление сделает покупку ОСАГО ещё более удобной, а маркетплейсы – ещё более функциональными.