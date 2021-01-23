Сколько денег вернуть по такс-фри до конца 2021 года могут иностранцы в России

Не действует такс-фри в отношении подакцизных товаров. Таких, например, как алкоголь и табак. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.

Что бы воспользоваться системой возврата налога , необходимо приобрести товары в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри) продлевается до 31 декабря 2021 года. Такое решение закреплено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Система такс-фри начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Не действует такс-фри в отношении подакцизных товаров. Таких, например, как алкоголь и табак. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.

Осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы такс-фри полностью в электронный формат. Это позволит сделать процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, максимально простым и удобным.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 6 февраля 2018 года №105.