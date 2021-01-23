Военные пенсии с 1 февраля 2021 года: будет ли индексация?

Оклады всегда повышают российским военнослужащим на тот уровень инфляции, который был зафиксирован по итогам предыдущего года. Прибавка с 1 октября 2021 года составит в результате 3,7%.

Понижающий коэффициент для пенсий остановлен на 73,68%

Могут ли военные пенсионеры в России рассчитывать на повышение своих пенсионных выплат с 1 февраля 2021 года? Каким будет рост пенсий военнослужащих в нашей стране в наступившем году? На каком понижающем коэффициенте акцентировали внимание законодатели? Ответы на эти и другие вопросы – в материале информационного портала «Пронедра».

В конце минувшего года в Госдуме России было принято решение о пролонгации еще на один год закона, предусматривающего ежегодную «заморозку» индексации на два процента сверх инфляции размера денежного довольствия, учитываемой при расчетах пенсий военных.

«Пролонгировать приостановление действия ч. 2 ст. 43 Закона «О пенсионном обеспечении» на срок до 1 января 2021 года с сохранением размера денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, — 73,68%», — говорится в пояснительной записке к документу.

Повышение пенсий военным пенсионерам: ждать ли с 1 февраля 2021 года

Решение российских парламентариев означает следующее: при расчете пенсий бывшим силовикам и военным в наступившем году снова будут принимать во внимание только 73,68% от общей величины денежного довольствия военнослужащих.

Соответственно, на двухпроцентное повышение пенсий сверх уровня инфляции указанной категории граждан России можно не рассчитывать. Индексации с 1 января 2021 года не было, и на февраль ее тоже не планируют.

Понижающий коэффициент на текущий год установили на уровне 0,7368.

Почему военным пенсионерам не выплачивают полные размеры пенсий?

Российское законодательство предусматривает, что военные пенсии, как и денежное довольствие, пересматривают каждый год, начиная с 1 января 2013-го, и рост достигает двух процентов.

Денежное довольствие, которое учитывают при расчете пенсионных выплат, с отметки в 54% по состоянию на 2012-й должно было плавно выйти на 100-процентный уровень. Но в 2015 году парламентарии решили приостановить эту норму. В 2020-м «заморозку» продлили на период до 2022 года.

Самые свежие новости о повышении пенсий военным и экс-силовикам в 2021 году

Военную пенсию в России планируют проиндексировать 1 октября 2021 года. Размер выплаты автоматически вырастет после того, как индексации подвергнут оклады действующих военнослужащих.

На прибавку с 1 октября 2021-го можно рассчитывать приблизительно 2,6 млн граждан. Это коснется следующих категорий:

лица, служившие по контракту или по призыву;

бывшие сотрудники ФСИН, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи и др.

Оклады всегда повышают российским военнослужащим на тот уровень инфляции, который был зафиксирован по итогам предыдущего года. Прибавка с 1 октября 2021 года составит в результате 3,7%.