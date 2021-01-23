23.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Когда закончится дистанционное обучение для студентов в 2021 году?

13:40 23.01.2021 Фото: pixabay
0

Особенно сложно приходится тем, кому предстоит сдача выпускных работ (бакалаврских или магистерских), ведь практическая часть предполагает непосредственную помощь руководителя.

% name% title
Не все работы можно выполнить в домашних условиях—нужны и лабораторные

Студенты уже засиделись дома и ждут возможности вернуться в аудитории. Рассказываем, начнется ли очное обучение в ВУЗах в феврале 2021 года.

Близится окончание учебного года, поэтому студентов очень волнует, когда они смогут вернуться в аудитории. Дело в том, что многие предметы предполагают исследования, которые в домашних условиях выполнить не получается. Кому-то нужна помощь преподавателей в опытах или наглядное объяснение. Особенно сложно приходится тем, кому предстоит сдача выпускных работ (бакалаврских или магистерских), ведь практическая часть предполагает непосредственную помощь руководителя. По этой причине студенты интересуются, когда завершится дистанционное обучение и они смогут вернуться в учебные заведения.

Начнется ли очное обучение в вузах в феврале 2021 года или студенты продолжат учиться дома?

21 января 2021 года на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru) был опубликован документ № 3-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ». В документе сказано, что до 6 февраля 2021 года включительно у студентов продолжится онлайн-обучение (с применением дистанционных образовательных технологий). Также в постановлении студентам дана рекомендация минимизировать покидание мест проживания (пребывания) в период дистанционного обучения.

Вернутся ли студенты в аудитории до конца февраля 2021 года?

Начнутся ли очные лекции в образовательных организациях, занимающихся реализацией программ высшего образования, власти должны сообщить ближе к 6 февраля 2021 года. Решение, как и прежде, будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в городе. Если количество заболевших коронавирусной инфекцией начнет уменьшаться, то, вероятно, дистанционное обучение городские власти отменят.

Как изменились условия льготного проезда для студентов до 6 февраля?

Льготный и бесплатный проезд по социальным картам на период действия дистанционного обучения пока приостановлен. При этом предоставлена возможность продления билетов при обращении пассажира в Мосгортранс или в Мосметро на следующий день после окончания приостановления на срок, который будет равен количеству календарных месяцев, на протяжении которых действие билетов приостанавливалось в соответствии с указом Мэра Москвы.

Источник: Пронедра

2021 аудитории вернутся ли дистант дистанционное обучение студенты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соскучились по очным занятиям?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наконец индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Госдуме: законопроект поступил депутатам
13:43 23-01-2021
Наконец индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Госдуме: законопроект поступил депутатам
Когда закончится дистанционное обучение для студентов в 2021 году?
13:40 23-01-2021
Когда закончится дистанционное обучение для студентов в 2021 году?
Когда сажать баклажаны по лунному календарю на рассаду в 2021 году
13:30 23-01-2021
Когда сажать баклажаны по лунному календарю на рассаду в 2021 году
БердскОтравились выхлопными газами пожилые супруги в гараже Бердска. Жена погибла
13:14 23-01-2021
Отравились выхлопными газами пожилые супруги в гараже Бердска. Жена погибла
Программа "Семейный автомобиль" 2021: кто может получить деньги на авто и сколько?
13:10 23-01-2021
Программа
Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году: Дата праздника и традиции светлого дня
13:00 23-01-2021
Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году: Дата праздника и традиции светлого дня
Прививку от коронавируса поставил Билл Гейтс. Без "чипа"? 3
12:30 23-01-2021
Прививку от коронавируса поставил Билл Гейтс. Без
Бизнесмен рассказал, как обманул возраст и за 6 месяцев из пухляка превратился в качка
12:30 23-01-2021
Бизнесмен рассказал, как обманул возраст и за 6 месяцев из пухляка превратился в качка
Тираж 426 24 января в Русском лото: загородный дом более 150 м² и 10 квартир-студий в «Жилищной лотерее». А суперприз 500 миллионов!
12:18 23-01-2021
Тираж 426 24 января в Русском лото: загородный дом более 150 м² и 10 квартир-студий в «Жилищной лотерее». А суперприз 500 миллионов!
Возможно, вы можете пойти на пенсию в 2021: узнай, как назначаются пенсии ПФР сегодня
12:15 23-01-2021
Возможно, вы можете пойти на пенсию в 2021: узнай, как назначаются пенсии ПФР сегодня