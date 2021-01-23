Программа "Семейный автомобиль" 2021: кто может получить деньги на авто и сколько?

В данный момент каждая третья семья в стране не может позволить себе приобретения транспортного средства ввиду дефицита семейного бюджета.

Для участия в программе, необходимо чтобы в семье был хотя бы один ребенок

На покупку автомобиля от Правительства Михаила Мишустина россияне получат до 375 тыс. рублей. Эта сумма, которую сможет получить 1 человек в семье, поможет частично компенсировать расходы граждан, которые решили обзавестись личным транспортным средством. Известно, что сам размер выплаты будет варьироваться в зависимости от региона проживания гражданина.

Сколько можно получить на покупку автомобиля в России

Россияне смогут получить определенную сумму денежных средств на приобретение нового автомобиля. Речь идет о правительственной программе, согласно которой заявителю может быть выдано до 375 тыс. рублей.

Для того чтобы получить скидку по программе «семейный автомобиль» достаточно, чтобы в семье был хотя бы один ребенок. Кроме того, действие предложения будет распространяться на врачей, а также граждан, которые сдадут старый автомобиль по трейд-ин в счет первоначального взноса.

Сама программа распространяется на 2 ключевых направления. Это «первый автомобиль» или же «семейный автомобиль». Таким образом, это говорит о том, что сам круг ее участников может быть ограничен в данных параметрах.

Что же касается получения конкретной суммы, то она будет варьироваться в зависимости от стоимости авто, а также региона проживания заявителя. В целом же, скидка может достигать 10 – 25% от общей стоимости приобретаемого транспортного средства.

Максимальный размер компенсационной скидки для большинства заявителей будет достигать 150 тыс. рублей. В то же время, для жителей Дальнего Востока она будет расширена и составит 375 тыс. рублей.

Какие автомобили попадают под действие программы Правительства

Под действие вышеуказанной программы попадают автомобили отечественного производства. Проще говоря, купить транспортное средство со скидкой можно будет только в том случае, если оно было собрано на территории Российской Федерации.

Сообщается, что приобрести автомобиль по программе можно будет исключительно в том случае, если его стоимость не превышает 1,5 млн рублей. В то же время, пока не уточняется, будут ли браться во внимание в этом случае разного рода скидки и программы лояльности, предлагаемые производителями и автосалонами.

Следует отметить, что льготная программа Правительства РФ будет действовать до конца 2023 года. В дальнейшем не исключается ее продление.

Цель запуска программы по субсидированию покупки автомобиля

Сама программа, которая в ближайшее время наберет обороты в стране, запущена с целью популяризации среди населения отечественных транспортных средств. Предполагается, что россияне отдадут предпочтение местному производителю.

В свою очередь, это повлияет на развитие профильного сектора экономики. Также отечественные автомобилестроительные заводы получат новые заказы и выйдут на рентабельный уровень загрузки.

Что же касается самих россиян, то для них такая мера, введенная Правительством Михаила Мишустина, станет неплохим подспорьем при покупке автомобиля. В данный момент каждая третья семья в стране не может позволить себе приобретения транспортного средства ввиду дефицита семейного бюджета.

Источник: 1rre.ru