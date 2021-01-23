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Прогноз синоптиков для Бердска на 23 января: Уже надвигаются аномальные морозы?

07:57 23.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поскольку в субботу днем ожидается ветер, ощущаться будет примерно на 5 градусов холоднее.

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Синоптики обещают снег в ближайшие дни в Бердске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие суки в Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью -22, -27°С, местами до -33°С, днём -16, -21°С, местами до -27°С.

В Бердске 23 января синоптики прогнозируют небольшие осадки. Днем столбик термометра покажет около -18 градусов. Но поскольку ожидается ветер, ощущаться будет примерно на 5 градусов холоднее.

В ночь на воскресенье похолодает до -27. А днем 24 января в Бердске обещают до 30 градусов мороза. Возможен снег.

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