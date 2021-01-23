Коронавирус снова пошел в рост: Вывили новых заразившихся за сутки на 23 января в Бердске

Общее число бердчан, которым поставили диагноз "коронавирусная инфекция", приближается к 1200. Выздоровевших пока меньше.

Новых зараженных ковидом выявляют в Бердске каждый день

По данным оперативного штаба, на 23 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 295 жителей города. Из них 94 ребенка.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1139 пациентов. За последние сутки взяли 115 анализа на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 23 января, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1191 случай заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю обнаружили 37 новых заразившихся бердчанин.