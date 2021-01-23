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Коронавирус снова пошел в рост: Вывили новых заразившихся за сутки на 23 января в Бердске

11:06 23.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общее число бердчан, которым поставили диагноз "коронавирусная инфекция", приближается к 1200. Выздоровевших пока меньше.

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Новых зараженных ковидом выявляют в Бердске каждый день
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Коронавирус снова пошел в рост: Вывили новых заразившихся за сутки на 23 января в БердскеРост заболеваемости коронавирусом в России предсказал РоспотребнадзорЕщё 1222 новостей

По данным оперативного штаба, на 23 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 295 жителей города. Из них 94 ребенка.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1139 пациентов. За последние сутки взяли 115 анализа на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 23 января, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1191 случай заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю обнаружили 37 новых заразившихся бердчанин.

COVID-19 коронавирус обнаружили пациент последние сутки
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