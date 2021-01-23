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Десятиклассница Алина Морозова сняла портрет Путина в классе. Полиция Ярославля вызвала школьницу в отдел

08:48 23.01.2021 Фото: Алина Морозова / TikTok
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Видео ярославской школьницы посмотрели более двух миллионов человек. Сейчас оно недоступно для просмотра.

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Школьница уже давно снимает видео в TikTok
Фото: Алина Морозова / TikTok

В Ярославле школьницу, снявшую портрет Путина со стены, вызвали в полицию, пишет https://76.ru/

Десятиклассница из Ярославля Алина Морозова выложила в TikTok видео о том, как она в классе снимает со стены портрет президента России Владимира Путина. Всё это происходило под песню «Лабиринт» рэпера FACE. После публикации видео девочке пришлось объясняться в полиции.

Сначала с девушкой начались разговоры в школе, а потом ее вызвали в отдел.

— Спасибо моей школе за такую оперативную реакцию, — подвела итог девушка. — Полиция у нас в стране прекрасная, без шуток, спасибо за адекватное отношение.

Видео ярославской школьницы посмотрели более двух миллионов человек. Сейчас оно недоступно для просмотра.

В региональном управлении МВД и городском департаменте образования от официальных комментариев по поводу этого случая отказались.

сняла портрет Путина Алина Морозова
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От редакции

Накажут школьницу?

Ириска, 23 января 2021 08:58
Это уж точно, когда мы в полицию не могли дозвониться и ждали 3 часа, а тут быстро среагировали молодцы

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