Розыск парня с синим рюкзаком: стащил парфюм и попал на видео

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображённого на видео, просьба сообщить в полицию Новосибирска по телефонам: 8(383) 232-62-40. Конфиденциальность гарантируется.

Вор

Сотрудниками Отделения МВД России по городу Оби устанавливается личность и местонахождение гражданина, который 1 декабря 2020 года в магазине, расположенном в на улице Ломоносова в городе Оби, похитил косметическую продукцию.

Приметы подозреваемого: на вид около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, одет в черную куртку, спортивные штаны темного цвета с лампасами, в виде трех белых полос, черную спортивную шапку. При себе у подозреваемого был рюкзак синего цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображённого на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383) 232-62-40. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: МВД по НСО