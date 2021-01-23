Еще одного сторонника Алексея Навального задержали ночью 23 января в Новосибирске

Сотрудник штаба оппозиционного политика Алексея Навального задержан в Новосибирске в ночь на 23 января

Сотрудник штаба Навального Даниил Маркелов задержан ночью 23 января в Новосибирске. В аккаунте Twitter Маркелова выложено короткое видео задержания.

Даниил Маркелов был членом коалиции «Новосибирск 2020».

-Сотрудника нашего штаба Даниила Маркелова задержали среди ночи! Никогда ещё не было таких масштабов задержаний в России, написали в Twitter сотрудники штаба.

На Маркелова составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация митинга без подачи уведомления) якобы за призыв на мирную протестную акцию.

Вчера, 22 января, полиция задержала депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко и его помощницу Елену Носковец.