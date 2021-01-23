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Еще одного сторонника Алексея Навального задержали ночью 23 января в Новосибирске

09:05 23.01.2021 Фото: Скрин
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В  аккаунте Twitter Даниила Маркелова выложено короткое видео задержания.  

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Сотрудник штаба оппозиционного политика Алексея Навального задержан в Новосибирске в ночь на 23 января

Сотрудник штаба Навального Даниил Маркелов задержан ночью 23 января в Новосибирске. В  аккаунте Twitter Маркелова выложено короткое видео задержания.

Даниил Маркелов был членом коалиции «Новосибирск 2020».

задержание оппозиционер Даниил Маркелов
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