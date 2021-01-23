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Магнитные бури сегодня: заболит ли голова у метеопатов 23 января и когда же мощное геособытие настигнет их

09:19 23.01.2021 Фото: Pixabay
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Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 февраля. Ее сила составит 4 балла.

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Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 февраля. Ее сила составит 4 балла. Продлится она 2 дня

Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

Часовой пояс 

Магнитные бури сегодня

Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
23 января Сб 1 1 1 1 1 2 2 2

Ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 февраля. Ее сила составит 4 балла.  Продлится она 2 дня. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе.

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Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 февраля

Геомагнитная обстановка 1 февраля по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
1 февраля Пн 4 4 4 4 4 4 4 4

Влияние магнитных бурь на организм человека

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

Прогноз геомагнитной обстановки на 7 дней

0 3 6 9 12 15 18 21
23 января Сб 1 1 1 1 1 2 2 2
24 января Вс 1 1 1 1 2 2 3 3
25 января Пн 3 3 3 3 3 3 3 3
26 января Вт 3 3 3 3 3 3 3 2
27 января Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
28 января Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
29 января Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
1 Нет заметных возмущений 5 Умеренная геомагнитная буря
2 Небольшие возмущения 6 Сильная геомагнитная буря
3 Слабая геомагнитная буря 7 Жесткий геомагнитный шторм
4 Малая геомагнитная буря 8 Экстремальный шторм

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие – во время нее, третьи – через 1-2 дня после бури.

Как подготовиться к магнитным бурям

За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний.

Как защититься от негативного влияния бури

Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы – валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати.

Источник: my-calend

магнитные бури метеозависимость метеопаты прогноз солнечная вспышка
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