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Успешная ловля безмасочников: за неделю 19 человек оштрафованы в общественном транспорте

10:03 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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Очередной рейд состоялся 22 января в Новосибирском метрополитене на станции метро «Красный проспект». Штраф достигают 30 тысяч рублей.

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Маски уже плотно вошли в обиход, но забывать о них не стоит
За неделю региональным минтрансом совместно с полицией и Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в общественном транспорте было проведено 90 рейдовых мероприятий. За нарушение масочного режима составлено 19 административных протоколов на граждан.

Очередной рейд состоялся 22 января в Новосибирском метрополитене на станции метро «Красный проспект». Проверки масочного режима проходили на перроне, в вестибюле, а также в поездах метрополитена. При выявлении пассажиров без средств индивидуальной защиты или использовании их неправильно, они выводились из поезда и вынуждены были проследовать в комнату полиции. В ходе текущего рейда полицией на физических лиц было составлено 2 административных протокола, а специалисты минтранса провели 39 разъяснительных бесед.

За неделю региональным минстрансом совместно с полицией и Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в общественном транспорте было проведено 90 рейдовых мероприятий. К административной ответственности за нарушение масочного режима привлечены 19 физических лиц (граждан) – им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

«Пассажиры без средств индивидуальной защиты встречаются, но их заметно меньше. Основная работа сейчас направлена на разъяснение гражданам необходимости корректного ношения масок: люди надевают маски, при этом не закрывая органы дыхания, либо используют шарфы и всевозможные платки», – отметил Вячеслав Невежин.

Подъем сознательности граждан в отношении соблюдения масочного режима отмечет и главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Евгений Новиков. Тем не менее, по его словам, на сегодняшний день наблюдается прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Среди работников транспорта заразившихся от общего числа 4% – 441 человек. Среди населения – от общего числа 14,5% (4 499 человек).

Источник: Правительство НСО

масочный режим метро новосибирск проверки рейды штрафы
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От редакции

Устали от масок?

Аноним, 23 января 2021 10:16
Вот где беспредел и нарушение прав человека, а не с каким-то там Навальным!

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