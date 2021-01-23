23.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

На жизнь полицейского посягнули в Новосибирске

10:45 23.01.2021 Фото: pixabay.com
0

65-летний мужчина сообщил полицейским, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье.

% name% title
Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции

Следственным отделом по Советскому району СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ, по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Предварительно установлено, что 21 января 2021 года в дежурную часть отдела полиции №10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Аральская 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает находящимся по данному адресу лицам применением огнестрельного оружия.

На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. По указанному адресу находился 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали дебоширу требование прекратить противоправные действия, сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки «МР 153» в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем, находящийся на голове сотрудника Росгвардии.

После чего, сотрудник ППС и оперуполномоченный полиции применили табельное огнестрельное оружие с целью отражения вооруженного сопротивления, оказанного злоумышленником, в результате последним получено не менее двух огнестрельных ранений, от которых он скончался.

Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку законности действий сотрудников правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственное по НСО

академ оружие ружье советский район стрельба уголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Возможно были у места происшествия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда лучше выходить замуж по знаку зодиака? Астрологи назвали возраст для каждой
12:08 23-01-2021
Когда лучше выходить замуж по знаку зодиака? Астрологи назвали возраст для каждой
Опрокинулся в кювет автовоз с новенькими LADA Vesta. Ни одна "не выжила"
12:07 23-01-2021
Опрокинулся в кювет автовоз с новенькими LADA Vesta. Ни одна
11 правил достойного ухода из жизни назвали смертельно больные люди
12:07 23-01-2021
11 правил достойного ухода из жизни назвали смертельно больные люди
Православные праздники в феврале 2021
12:00 23-01-2021
Православные праздники в феврале 2021
Когда Сретение Господне в 2021 году по церковному календарю? Традиции дня
11:59 23-01-2021
Когда Сретение Господне в 2021 году по церковному календарю? Традиции дня
Джекпот в 500 000 000 рублей, загородные дома и акция «Год без забот» ждут в «Русском лото»
11:59 23-01-2021
Джекпот в 500 000 000 рублей, загородные дома и акция «Год без забот» ждут в «Русском лото»
Отказаться от участия в незаконных митингах 23 января призвал губернатор Подмосковья
11:46 23-01-2021
Отказаться от участия в незаконных митингах 23 января призвал губернатор Подмосковья
Интрига боя: Нурмагомедов дал прогноз на предстоящий поединок Макгрегора и Порье
11:30 23-01-2021
Интрига боя: Нурмагомедов дал прогноз на предстоящий поединок Макгрегора и Порье
Ретроградный Уран в 2021 году: Что принесет и чего опасаться?
11:30 23-01-2021
Ретроградный Уран в 2021 году: Что принесет и чего опасаться?
Что нужно сделать 23 января на Григория Летоуказателя, чтобы стать богаче, а что делать нельзя? Традиции дня и народные приметы
11:21 23-01-2021
Что нужно сделать 23 января на Григория Летоуказателя, чтобы стать богаче, а что делать нельзя? Традиции дня и народные приметы