На жизнь полицейского посягнули в Новосибирске

65-летний мужчина сообщил полицейским, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье.

Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции

Следственным отделом по Советскому району СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ, по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Предварительно установлено, что 21 января 2021 года в дежурную часть отдела полиции №10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Аральская 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает находящимся по данному адресу лицам применением огнестрельного оружия.

На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. По указанному адресу находился 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали дебоширу требование прекратить противоправные действия, сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки «МР 153» в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем, находящийся на голове сотрудника Росгвардии.

После чего, сотрудник ППС и оперуполномоченный полиции применили табельное огнестрельное оружие с целью отражения вооруженного сопротивления, оказанного злоумышленником, в результате последним получено не менее двух огнестрельных ранений, от которых он скончался.

Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку законности действий сотрудников правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственное по НСО