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Застрелили жениха и его брата на свадьбе в Москве. СК ищет стрелка

09:32 23.01.2021 Фото: https://pixnio.com/
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По данным следствия, 22 января 2021 года во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы, между гостями произошёл конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте.

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Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), пишет СК. 

По данным следствия, 22 января 2021 года во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы, между гостями произошёл конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте.

По информации телеграм-каналов, в Новой Москве была свадьба и погибли — жених и его брат.

Второй день молодожены решили праздновать в деревне Власово в районе Боровского шоссе. Компания собралась в ресторане, во время посиделок убийца что-то не поделил с женихом и его братом, достал пистолет, выстрелил в обоих — и скрылся.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливается местонахождение лиц, причастных к совершению преступления. Расследование продолжается.

застрелили жениха на свадьбе
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