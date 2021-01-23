Коммерсант-юрист распылил перцовый баллончик в лицо журналисту - попал под уголовное дело

Злоумышленник воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области 33-летнему сотруднику одной из коммерческих организаций города Воронежа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с применением насилия).

По данным следствия, 12 ноября 2020 года корреспондент программы, выходящей на федеральном канале, исполняя редакционное задание, прибыл в офис одной из коммерческих организаций города Воронежа, осуществляющих деятельность по оказанию юридических услуг населению. В это время 33-летний сотрудник фирмы в целях воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста посредством принуждения к отказу от распространения информации распылил содержимое газового баллончика в лицо корреспондента.

По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный РФ