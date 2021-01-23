На несогласованную с властями акцию в поддержку арестованного Алексея Навального собрались выйти 3496 жителей Новосибирска. Полиция предупреждает

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Акция в поддержку Алексея Навального 23 января не согласована с властью

22 января Генеральная прокуратура заблокировала аккаунт штаба Алексея Навального в Новосибирске в сосцети во ВКонтакте.

Группу ВКонтакте штаба Навального в Новосибирске заблокировали

Напомним, что власти не согласовывали шествие сторонников оппозиционера на 23 января в Новосибирске. И Полиция обращается ко всем 3496 желающим выйти сегодня в 14.00 на Красный проспект:

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов".

Как ранее писал "Курьер.Среда.Бердск", что 22 января в пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, акция не согласована:

- По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, уведомление о проведении публичного мероприятии не поступало.

Кроме того, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об акции:

- Никаких заявок в мэрию не поступало. И подавать их в соответствии с российским законодательством уже поздно. Поэтому любые митинги или демонстрации, которые будут проводиться в этот день, будут незаконными акциями.

При этом он добавил, что не располагает информацией об усилении полицейского патрулирования в центре Новосибирска или подготовке каких-либо других специальных мер, направленных на недопущение акций протеста в предстоящую субботу.

Навальный в "Матросской тишине"

Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января. Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

Напомним, за участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.2 КоАП РФ). За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – штраф до 300 000 рублей, административный арест – до 30 суток.