Конор Макгрегор заработает в 5 раз больше Дастина Порье за бой на ufc 257

Стали известные данные гонораров, которые получат Конор Макгрегор и Дастин Порье за главный бой на турнире UFC 257.

По данным The Independent, Макгрегор заработает 5 млн долларов за сам бой + процент от платных трансляций. На счет Порье упадет 1 млн, американец также получит процент от подписок.