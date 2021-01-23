Конор Макгрегор заработает в 5 раз больше Дастина Порье за бой на ufc 257

UFC. Ирландец на правах самого раскрученного бойца организации заработает в 5 раз больше, чем его соперник. Денежный апгрейд Дастина Порье составит немногим более одного миллиона долларов, тогда как Конор заработает еще одно состояние.
Стали известные данные гонораров, которые получат Конор Макгрегор и Дастин Порье за главный бой на турнире UFC 257.
По данным The Independent, Макгрегор заработает 5 млн долларов за сам бой + процент от платных трансляций. На счет Порье упадет 1 млн, американец также получит процент от подписок.
- UFC 257 пройдет в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове».
- Поединок Конора и Порье повлияет на решение Хабиба Нурмагомедова о возобновлении карьеры. Об этом заявил лично боец из Дагестана.
Источник: eurosport.ru