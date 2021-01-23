Возможно, вы можете пойти на пенсию в 2021: узнай, как назначаются пенсии ПФР сегодня

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент.

В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счет льготы пенсия им будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го – в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения.

Год рождения женщины Условия выхода на пенсию Возраст Год Стаж Коэфф. 1964 I полугодие 55,5 2019 II полугодие 10 16,2 1964 II полугодие 55,5 2020 I полугодие 11 18,6 1965 I полугодие 56,5 2021 II полугодие 12 21 1965 II полугодие 56,5 2022 I полугодие 13 23,4 1966 58 2024 15 28,2 1967 59 2026 15 30 1968 60 2028 15 30 Год рождения мужчины Условия выхода на пенсию Возраст Год Стаж Коэфф. 1959 I полугодие 60,5 2019 II полугодие 10 16,2 1959 II полугодие 60,5 2020 I полугодие 11 18,6 1960 I полугодие 61,5 2021 II полугодие 12 21 1960 II полугодие 61,5 2022 I полугодие 13 23,4 1961 63 2024 15 28,2 1962 64 2026 15 30 1963 65 2028 15 30

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости, согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению пенсии. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом оформляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го.

Жители Севера в этом году продолжают выходить на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста, но с учетом переходного периода. Минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах. Требования по общему страховому стажу также сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятельности при этом учитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. При наличии специальных льгот по стажу и права на премиальные коэффициенты, которые даются за отложенный выход на пенсию, можно сформировать более высокие пенсионные права в течение года.

Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет либо раньше этого возраста, если соответствующее право появляется досрочно. Чтобы получить накопления, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, что можно сделать, например, через портал госуслуг.

По предварительным данным, за прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,4 млн страховых и государственных пенсий. Большинство назначений (свыше 870 тыс.), пришлось на страховые пенсии по возрасту.

С учетом льготы по выходу на пенсию на полгода до нового возраста (в 55,5 лет для большинства женщин и в 60,5 лет для большинства мужчин) оформлено около 64% всех пенсий по старости (свыше 561 тыс.). Остальные пенсии по старости были назначены по достижении более раннего возраста, который может наступать как за несколько лет до общеустановленного, так и за 10–15 лет или даже раньше.

Источник: ПФР