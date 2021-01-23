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Возможно, вы можете пойти на пенсию в 2021: узнай, как назначаются пенсии ПФР сегодня

12:15 23.01.2021 Фото: pixnio
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Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент.

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В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счет льготы пенсия им будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го – в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения.

Год рождения женщины Условия выхода на пенсию
Возраст Год Стаж Коэфф.
1964I полугодие 55,5 2019II полугодие 10 16,2
1964II полугодие 55,5 2020I полугодие 11 18,6
1965I полугодие 56,5 2021II полугодие 12 21
1965II полугодие 56,5 2022I полугодие 13 23,4
1966 58 2024 15 28,2
1967 59 2026 15 30
1968 60 2028 15 30
Год рождения мужчины Условия выхода на пенсию
Возраст Год Стаж Коэфф.
1959I полугодие 60,5 2019II полугодие 10 16,2
1959II полугодие 60,5 2020I полугодие 11 18,6
1960I полугодие 61,5 2021II полугодие 12 21
1960II полугодие 61,5 2022I полугодие 13 23,4
1961 63 2024 15 28,2
1962 64 2026 15 30
1963 65 2028 15 30

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости, согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению пенсии. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом оформляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го.

Жители Севера в этом году продолжают выходить на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста, но с учетом переходного периода. Минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах. Требования по общему страховому стажу также сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятельности при этом учитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. При наличии специальных льгот по стажу и права на премиальные коэффициенты, которые даются за отложенный выход на пенсию, можно сформировать более высокие пенсионные права в течение года.

Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет либо раньше этого возраста, если соответствующее право появляется досрочно. Чтобы получить накопления, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, что можно сделать, например, через портал госуслуг.

По предварительным данным, за прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,4 млн страховых и государственных пенсий. Большинство назначений (свыше 870 тыс.), пришлось на страховые пенсии по возрасту.

С учетом льготы по выходу на пенсию на полгода до нового возраста (в 55,5 лет для большинства женщин и в 60,5 лет для большинства мужчин) оформлено около 64% всех пенсий по старости (свыше 561 тыс.). Остальные пенсии по старости были назначены по достижении более раннего возраста, который может наступать как за несколько лет до общеустановленного, так и за 10–15 лет или даже раньше.

Источник: ПФР

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