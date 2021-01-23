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Клуб Винкс от Netflix - адаптация мультсериала с рейтингом 18+

10:54 23.01.2021 Фото: Netflix
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История повествует о феях, которые начинают обучение в магической школе — там им предстоит узнать о своих способностях, разобраться в отношениях и столкнуться со всевозможными тайнами.

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Мнения критиков и зрителей разошлись

На Netflix состоялся релиз первого сезона адаптации мультсериала «Клуб Винкс» с рейтингом 18+.
История повествует о феях, которые начинают обучение в магической школе — там им предстоит узнать о своих способностях, разобраться в отношениях и столкнуться со всевозможными тайнами.
Кроме этого, на горизонте появляется некая жуткая угроза, которая может вылиться в настоящую магическую войну.

Пока у проекта мало оценок в сети, однако, судя по Rotten Tomatoes, критикам он не понравился, тогда как зрители остались довольны — на сервисе у сериала стоит 50% и 83% соответственно. На IMDb шоу на данный момент удостоилось 6,7 баллов.
Все эпизоды доступны с русским дубляжом и субтитрами.

Источник: Игромания

18 адаптация клуб винкс сериал Netflix
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