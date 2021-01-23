Клуб Винкс от Netflix - адаптация мультсериала с рейтингом 18+

История повествует о феях, которые начинают обучение в магической школе — там им предстоит узнать о своих способностях, разобраться в отношениях и столкнуться со всевозможными тайнами.
На Netflix состоялся релиз первого сезона адаптации мультсериала «Клуб Винкс» с рейтингом 18+.
История повествует о феях, которые начинают обучение в магической школе — там им предстоит узнать о своих способностях, разобраться в отношениях и столкнуться со всевозможными тайнами.
Кроме этого, на горизонте появляется некая жуткая угроза, которая может вылиться в настоящую магическую войну.
Пока у проекта мало оценок в сети, однако, судя по Rotten Tomatoes, критикам он не понравился, тогда как зрители остались довольны — на сервисе у сериала стоит 50% и 83% соответственно. На IMDb шоу на данный момент удостоилось 6,7 баллов.
Все эпизоды доступны с русским дубляжом и субтитрами.