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Песков: за участие в шествиях и акция в поддержку Навального вузы отчислят студентов

10:50 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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Штабы Навального призывают прийти 23 января на акции в поддержку арестованного политика. Ни одну из этих акций не согласовали. Песков назвал проведение несогласованных митингов и провоцирование детей к участию в них недопустимым.

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Каждое учебное заведение может по своему относится к участю студентов в митингах

Руководство вузов может по-разному расценивать участие студентов в политических акциях, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Участие студентов в тех или иных акциях - это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведения, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика", - сказал он на брифинге.

"Помимо этого, конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования", - добавил он.

21 января выяснилось, что за участие в несогласованных акциях студентам СПбГУ может грозить отчисление.

Студентка вуза через его виртуальную приемную спросила, могут ли учащихся отчислить "за административное правонарушение в виде нарушения правил участия в митингах, нарушение правил одиночного пикетирования" или "за участие в такого рода вещах в целом".

Ей ответили, что за административные проступки студента могут привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

Штабы Навального призывают прийти 23 января на акции в поддержку арестованного политика. Ни одну из этих акций не согласовали. Песков назвал проведение несогласованных митингов и провоцирование детей к участию в них недопустимым.

Источник: Интерфакс

вузы митинги несогласованные акции студенты Дмитрий Песков Алексей Навальный
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От редакции

Должны отчислять?

Аноним, 23 января 2021 10:59
НВР:
Нет, это неправомерно
Аноним, 23 января 2021 11:00
Песков будет охранять свою сытую жизнь до последнего
алексей, 23 января 2021 11:35
не только себя-но и власть
Аноним, 23 января 2021 11:06
НВР:
Патриотов.
Аноним, 23 января 2021 11:17
НВР:
Нет

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