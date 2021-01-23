Протестующие вышли на главную площадь Хабаровска в поддержку Навального. Первые задержания

Накануне МВД и Генпрокуратура предупредила, что все массовые акции в субботу являются незаконными и будут пресекаться. Причина отказа - ограничения на публичные мероприятия из-за коронавируса.

Алексей Навальный арестован до 15 февраля

По всей России 23 января пройдут акции протеста в поддержку Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток, а ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

На Дальнем востоке акции уже начались. В Сибири мероприятия запланированы в 16 городах. Шествия анонсированы в Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Ангарске, Братске, Тулуне, Кемерове, Новокузнецке, Томске, Улан-Удэ, Чите, Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске и Абакане. В тех городах, где активисты подали уведомления, власти просто отказались их согласовать.

В Хабаровске акция проходит на центральной площади Ленина. К журналистке, ведущей трансляцию для ютуб-канала, подошли несколько полицейских и потребовали предъявить документы, в том числе и редакционное задание. После предъявления документов и проверки по «базе» полицейские оставили журналистку в покое, передает ОВД-Инфо.

Около 11 часов по местному времени задержали председателя хабаровского отделения Либертарианской партии Артема Мозгова. По данным ОВД-Инфо, его привезли в ОВД №1. Полицейские взяли у него объяснения и сказали, что позднее свяжутся для составления протокола. Активиста расспрашивали, есть ли у ЛПР соцсети и кто их ведет. Сейчас Мозгов на свободе.

По некоторым данным, силовики уже пришли к координатору штаба Навального в Хабаровске и задержали его. Его доставили в ОП № 4 Хабаровска.

По информации ОВД-инфо, за 20, 21 и 22 января полицейские успели задержать не менее 61 человека.

Напомним, что ни одна из акций 23 января не была согласована. При этом накануне МВД и Генпрокуратура предупредила, что все массовые протесты в субботу являются незаконными и будут пресекаться. Причина отказа - ограничения на массовые публичные мероприятия из-за коронавируса.