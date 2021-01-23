Прививку от коронавируса поставил Билл Гейтс. Без "чипа"?

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил в твиттере, что ему ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Он не уточнил, каким препаратом его привили.
"Одним из преимуществ того, что мне 65 лет, является то, что я имею право на вакцинацию от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и медицинским работникам на передовой, благодаря которым мы дотянули до этого момента", - написал он.
One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd
— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021
Регулирующие органы в США на данный момент одобрили использование двух вакцин от коронавируса: совместную разработку компаний Pfizer и BioNTech, а также препарат от американской Moderna.
Имя Гейтса уже несколько лет фигурирует в конспирологических теориях о чипировании при вакцинации, но с началом пандемии коронавируса они приобрели еще большую популярность, в том числе в российских соцсетях. Весной 2020 года Генпрокуратура активно блокировала сайты "с ложной информацией о коронавирусе и обязательном "чипировании" людей после пандемии".
Кроме того, 1 мая режиссер Никита Михалков в выпуске "Бесогон-ТВ" под названием "У кого в кармане государство?" сообщил о проекте Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Телеканал "Россия 24" снял повтор этого выпуска с эфира. Михалков назвал это цензурой.
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Судя по количеству добровольцев, согласных колоть в себя эти "вакцины", то чипизация с целью контроля этого не нужна. Бурдамага все равно выкосит существенный процент биомассы.
Через несколько дней после того, как стало известно о том, что Билл Гейтс предложил чиновникам Нигерии взятку в $ 10 млн за реализацию программы принудительной вакцинации против коронавируса, итальянский политик Сара Куниал потребовала в итальянском парламенте ареста Билла Гейтса.
Депутат Куниал осудила Билла Гейтса как преступника и призвала президента Италии передать его под предследование Международного уголовного суда за преступления против человечности.
Она раскрыла роль Билла Гейтса в преступлениях в Индии и Африке, а также его планы по уменьшению количества населения планеты путем внедрения программы цифровой идентификации ID2020.