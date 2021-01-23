Роста смертности от "британского" коронавируса ждет Борис Джонсон

Британский премьер объявил о решении в третий раз ввести режим самоизоляции на всей территории Англии.

Британский штамм распространяется быстрее, возможно он еще и более летальный

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19, сообщил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с "британским" штаммом превышение этого показателя в сравнении с "обычным" вирусом может составить до 30%.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Сообщалось, что он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.

4 января Джонсон объявил о решении в третий раз ввести режим самоизоляции на всей территории Англии.

Источник: Интерфакс