Начался суд над задержанными сторонниками Навального в Новосибирске

Родственников и прессу в зал судебного заседания не пускают. Сергея Бойко, Елену Носковец и Даниила Маркелова привезли в новосибирский суд.

Сергея Бойко и других сторонников Навального привезли в новосибирский суд

Представителей новосибирского штаба Навального Сергея Бойко, Елену Носковец и Даниила Маркелова привезли в суд. Он назначен на 10:00, но фактически начался позже.

-Родственников, защитников, прессу не пускают, - сообщил Бойко в Твиттер.

Носковец не разрешили взять в зал заседания личные вещи.

На вопросы, почему не пропускают в зал суда, силовики ответили, что подчиняются приказу:

- Вы глупые вопросы задаете! И делаете глупые действия. Вы - юридически грамотный человек и лезете сюда.

Напомним, сторонников Навального задержали накануне за призывы к участию в несанкционированных массовых акциях.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", протестные акции в поддержку оппозиционера объявили во многих городах России. Но власти предупредили, что это незаконно.