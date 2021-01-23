Что нужно сделать 23 января на Григория Летоуказателя, чтобы стать богаче, а что делать нельзя? Традиции дня и народные приметы

В этот день люди проводили специальные заговоры и ритуалы на богатый урожай. Также особое внимание уделялось снам, ведь 23 января они были вещими.

На Руси люди отправлялись в день Григория-летоуказателя в поле

В народе 23 января отмечают праздник Григория-летоуказателя. День расскажет о традициях, приметах, а также что можно и нельзя делать. Православный мир 23 января почитает память святого Григория.

История жизни святого Григория: традиции и обряды праздника

Согласно преданию, Григорий родился и рос в христианской семье. После смерти отца, он вместе с родными переехал в Кесарию, где и получил образование в языческой школе. Спустя время Григорий вместе со старшим братом – Василием Великим, обучался в Афинах.

Святой женился на благочестивой девушке после получения образования. К сожалению, супруга рано ушла из жизни. Смерть девушки сильно поменяла мировоззрения Григория, поэтому он отправился в монастырь. В конце 4 века святой получил должность епископа Ниссы. Григорий вел активную борьбу против арианов, за что преследовался, но своей вере не изменял. За свою жизнь Григорием было создано немало работ, которые охарактеризовали его как глубокого философа.

В народе говорилось, что Григорий-летоуказатель описывал летнюю погоду. 23 января на Руси начинали планировать весенние работы на поле. Хозяева готовили инвентарь вместе с зерном для посева. В этот день люди проводили специальные заговоры и ритуалы на богатый урожай. Также особое внимание уделялось снам, ведь 23 января они были вещими.

На Руси люди отправлялись в день Григория-летоуказателя в поле, чтобы провести обряд на богатство. Найдя по дороге стог сена, его обходили 3 раза против часовой стрелки. После человек должен левой рукой взять небольшой пучок и отправиться домой. Принесенное сено бросается у крыльца, при этом проговаривая:

«Как я взяла сено без счета, так чтобы у меня было денег без счета. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Важно, чтобы обряд был проведен в одиночестве.

Приметы и запреты на Григория-летоуказателя

С народным праздником связано много запретов. Погода на Григория предсказывала летнюю:

иней – дождливое лето;

ясный день – жаркое лето;

сухой снег говорит о засушливом лете, а мокрый – о дождливом.

В праздничный день существует главный запрет: нельзя бездельничать, а также жаловаться на жизнь и хвастаться. В народе верили, что Григорий покарает такого человека.

Считалось, что тот, кто увидит во сне небесные тела (Солнце, планеты и т.д.), будет долго и счастливо жить.

23 января люди старались готовить мясо, ведь это являлось хорошим знаком. Нарезая хлеб на Григория, нужно класть крошки в рот. Ни в коем случае нельзя их выбрасывать в ведро – тот, кто это сделает, будет часто болеть. Также в этот день люди остерегались выносить мусор из дома, чтобы счастье ненароком не забрать вместе с ним.

Источник: rsute