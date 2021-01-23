Тираж 426 24 января в Русском лото: загородный дом более 150 м² и 10 квартир-студий в «Жилищной лотерее». А суперприз 500 миллионов!

Денежный эквивалент квартиры-студии — 1 500 000 ₽, а загородного дома — 10 000 000 ₽. Узнайте, когда розыгрыш и стал ли ваш билет счастливым?

Многие мечтают о доме за городом

Суперприз 500 000 000

Что может быть лучше в такую морозную зиму, чем свой большой и уютный загородный дом. И в ближайшем тираже «Жилищной лотереи» у вас есть шанс осуществить эту мечту! Ведь мы гарантированно разыграем загородный дом площадью более 150 м2 и 10 квартир-студий. А суперприз — 500 миллионов рублей. Согласитесь, что ради такого стоит купить билеты и испытать удачу. Не упустите свой шанс!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 23 января.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 24 января, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры-студии — 1 500 000 ₽

Денежный эквивалент загородного дома — 10 000 000 ₽

Фраза «Разыграем дом более 150 м2» означает, что в случае отсутствия победителя в категории «Суперприз» в тиражах № 424 — 426, часть накопленного суперприза — денежный эквивалент дома более 150 м2 в размере 10 000 000 руб. — будет разыграна в рамках категории «Второй тур» тиража № 426.

Источник: столото