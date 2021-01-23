23.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Наконец индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Госдуме: законопроект поступил депутатам

13:43 23.01.2021 Фото: pixabay.com
2

"Законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

% name% title
По оценке разработчиков документа, его реализация потребует дополнительных расходов ПФР в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст законопроекта в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

В ней со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) указывается, что количество работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей. "В настоящий момент отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами", - считают парламентарии. По их оценке, реализация документа потребует дополнительных расходов ПФР в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что депутаты в ближайшее время возобновят диалог с правительством РФ по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, среди возможных вариантов как одномоментное возвращение к индексации всем работающим пенсионерам, так и поэтапное ее возобновление.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая справороссов, и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

Источник: ТАСС

законопроект индексация пенсия работающие пенсионеры Сергей Миронов Справедливая Россия Госдума ПФР
Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Проиндексируют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лучшие триллеры 2020-2021 года: что посмотреть на выходных?
15:20 23-01-2021
Лучшие триллеры 2020-2021 года: что посмотреть на выходных?
БердскПодробности и видео тройного ДТП с маршруткой №13 в Бердске: Разбилась купленная месяц назад Honda Odyssey
15:06 23-01-2021
Подробности и видео тройного ДТП с маршруткой №13 в Бердске: Разбилась купленная месяц назад Honda Odyssey
Умерших и зараженных коронавирусом за сутки на 23 января посчитали в Новосибирской области
14:53 23-01-2021
Умерших и зараженных коронавирусом за сутки на 23 января посчитали в Новосибирской области
6 любопытных фактов о вертолете Mars Helicopter от NASA
14:50 23-01-2021
6 любопытных фактов о вертолете Mars Helicopter от NASA
Перекрыли скверы из-за незаконных акций в поддержку Навального в Новосибирске
14:21 23-01-2021
Перекрыли скверы из-за незаконных акций в поддержку Навального в Новосибирске
Военные пенсии с 1 февраля 2021 года: будет ли индексация?
14:10 23-01-2021
Военные пенсии с 1 февраля 2021 года: будет ли индексация?
Уголовкой накажут за вовлечение детей в акции протеста: СК и Верховный суд одобрили 3
14:06 23-01-2021
Уголовкой накажут за вовлечение детей в акции протеста: СК и Верховный суд одобрили
Когда День Татьяны 2021: Дата и приметы праздника 1
14:00 23-01-2021
Когда День Татьяны 2021: Дата и приметы праздника
БердскЗаблокировало движение тройное ДТП с участием маршрутки №13 в центре Бердска 1
13:53 23-01-2021
Заблокировало движение тройное ДТП с участием маршрутки №13 в центре Бердска
Наконец индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Госдуме: законопроект поступил депутатам
13:43 23-01-2021
Наконец индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Госдуме: законопроект поступил депутатам