Когда лучше выходить замуж по знаку зодиака? Астрологи назвали возраст для каждой

Благодаря знаку зодиака можно женщине узнать, когда лучше всего выходить замуж. Это поможет не ошибиться с выбором и создать крепкую и дружную семью.

Многие девушки на протяжении долгих лет не могут удачно выйти замуж или создать семью

Когда лучше всего выйти замуж Овнам, Тельцам и Близнецам

Многие девушки на протяжении долгих лет не могут удачно выйти замуж или создать семью. Астрологи рассказали, какой возраст благоприятен для создания семьи, согласно знакам зодиака.

Овен – до 25 лет

Нетерпеливые и любознательные, если им приходится ждать хотя бы одну лишнюю минуту, то они начинают принимать спонтанные решения. Поэтому часто неудачно выходят замуж и быстро разводятся. Однако астрологи советуют подождать перед принятием решения, чтобы не ошибиться с выбором и быть счастливыми на протяжении долгих лет.

Телец – до 30 лет

Медлительные люди родились под данным созвездием. Перед тем как что-то предпринимать, хорошо подумают, лишь потом начинают воплощать задуманное в реальность. Нетерпеливые, уверенные в завтрашнем дне. Тельцы верят в настоящую и светлую любовь, поэтому очень долго ждут идеального «принца на белом коне». Самым идеальным возрастом для бракосочетания является 30 лет.

Близнецы – 35 лет

Нетерпеливые, любознательные и непредсказуемые. С ними всегда интересно в общении. Они знают, когда лучше всего выходить замуж, поэтому будут стараться создать настоящую идеальную семью. Близнецы не любят скуку, обожают различные развлечения. Чтобы брак был счастливым, звезды советуют выходить замуж не раньше 35 лет.

Когда лучше всего выйти замуж Ракам, Львам и Девам

Рак – 23-25 лет

Представители данного созвездия начинают рано думать о замужестве. Они хотят быть молодыми мамами и женами, поэтому стремятся как можно быстрее найти настоящего спутника жизни и быть с ним счастливыми. Самый оптимальный возраст для создания крепкого брака – это 23-25 лет.

Лев – 38-41

Девушки, которые родились под данным созвездием, не спешат оформить отношения с молодым человеком. Карьера всегда у Львов стояла на первом месте, поэтому как только добьются успеха в бизнесе, тогда решатся создать крепкую и дружную семью. Поиски достойного партнера длятся долго, они не станут спонтанно выходить замуж и создавать семейный очаг. Им обязательно нужно всё хорошо проверить.

Дева – 21-29 лет

Для них важна карьера, однако порой бывают проблески света, они задумываются над созданием семейного очага. Астрологи рассказали: чтобы Девы всегда были счастливыми, советуют остановиться на возрасте от 21 до 27 лет, если же не встретили любимого человека, можно создать семью и в 29.

Когда лучше всего выйти замуж Весам, Скорпионам и Стрельцам

Весы – 20 лет

Часто выходят замуж в поисках счастливой семейной жизни. Третий брак может быть настоящим счастьем для Весов. Поэтому астрологи советуют хорошо думать перед тем, как соглашаться на предложение руки и сердца.

Скорпион – в любом возрасте

Девушки очень эмоциональны, легко влюбляются, поэтому у них может быть несколько неудачных браков. Но способны своего любимого человека сделать счастливым. Звезды советуют перед тем, как сказать очередное «Да», хорошо подумать и проверить молодого человека.

Стрелец – 35 лет

Девушки, которые родились под данным созвездием, ценят свободу, поэтому не спешат выходить замуж и создавать семью. Для них важно внимание молодого человека. Самый счастливый возраст – 35 лет. Это позволит насладиться свободой и наладить финансовое положение.

Когда лучше всего выйти замуж Козерогам, Водолеям и Рыбам

Козерог – 18 лет

Девушки рано спешат выйти замуж. Они ищут богатых, перспективных мужчин, которые сумеют обеспечить их до глубокой старости. Перед свадебной церемонией обязательно посоветуются с родственниками.

Водолей – 40 лет

Умные, уверенные в себе личности, с которыми легко и интересно общаться. Они обожают счастливую жизнь с любимым человеком, поэтому будут тщательно подбирать для себя кандидатуру на роль мужа. Если решились выйти замуж, то самый счастливый возраст – 40 лет.

Рыбы – 25 лет

Они умные, терпеливые и решительные, с ними интересно проводить время. Знают, как быть всегда в центре внимания. Как только найдут хорошего кандидата на брак, сразу же создают семейный очаг.

Источник: rsute