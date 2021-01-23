Уголовкой накажут за вовлечение детей в акции протеста: СК и Верховный суд одобрили

Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.

На данный момент призывы присоединиться к протестам широко распространены в соцсетях и мессенджерах

Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции . Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

"Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается", - говорится в отзыве Следственного комитета.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".

В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с РИА Новости она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".