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Уголовкой накажут за вовлечение детей в акции протеста: СК и Верховный суд одобрили

14:06 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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Законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

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На данный момент призывы присоединиться к протестам широко распространены в соцсетях и мессенджерах
Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.
Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции . Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

"Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается", - говорится в отзыве Следственного комитета.

В отзыве Верховного суда говорится о замечании юридико-технического характера.
Как сообщил РИА Новости Марченко, данный законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".
В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с РИА Новости она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.
вовлечение детей законопроект митинги протесты СК Верховный суд МВД
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От редакции

Ваши дети проявляют интерес к протестам?

Аноним, 23 января 2021 14:23
Уже прямо жидкое пошло. Это ж надо быть настолько трусливыми и подлыми одновременно. С другой стороны с такими талантами другим способом даже на мааааааленький дворец не наскребёшь... А хочется. Очень хочется.
Аноним, 23 января 2021 15:03
Прежде чем кого то в трусости обвинять,сами то анонимом зачем назвались?
Аноним, 23 января 2021 14:49
"Среди подлости и предательства,и суда на расправу скорого..."Н.Носков.

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