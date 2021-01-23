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Опрокинулся в кювет автовоз с новенькими LADA Vesta. Ни одна "не выжила"

12:07 23.01.2021 Фото: АСТ-54
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Mercedes-Benz решил пойти на обгон, но не справился с управлением. Отмечается что водитель был трезвым и опытным.

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Пострадали 8 легковых автомобилей

Под Нижним Тагилом ушёл в кювет автовоз с новыми "Вестами". Авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил. Сообщается, что 51-летний водитель грузовика Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Ижевска, решил пойти на обгон, но не справился с управлением.

На платформе находилось восемь автомобилей LADA Vesta, все они получили повреждения, пишет газета «Тагильский рабочий». Отмечается, что водитель автовоза был трезв, имеет стаж вождения 34 года и к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Mercedes-Benz Vesta кювет не справился с управлением
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