23.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Отравились выхлопными газами пожилые супруги в гараже Бердска. Жена погибла

13:14 23.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Мужа медики смогли откачать, но из-за долгого кислородного голодания возможны необратимые изменения в его организме. Правоохранители начали расследование.

% name% title
лед на крыше гаража

В Бердске 21 января произошло трагическое происшествие. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" стариков-супругов нашли в гараже с признаками отравления выхлопными газами. В боксе стояла "четверка" с включенным двигателем.

По информации "Курьер. Среда. Бердск" из компетентных источников, пожилая женщина скончалась.

- Не знаю, как и вычислили. На место происшествия вызывали скорую помощь и полицию. Бабулю не удалось откачать. Она умерла. Дед живой, но, говорят у него было долгое кислородное голодание. Скорее всего, он может остаться невменяемым, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" очевидец происшествия.

По его словам, возможно, супруги пришли за картошкой и  включили машину, чтобы согреть гараж, но поскольку он был закрыт, выхлопные газы подействовали на людей.

Трагедия произошла в бердском гаражном комплексе на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской. Гаражи расположены возле старой площадки "Веги", что на ул. Линейной.

В управлении МВД по Новосибирской области подтвердили факт, но сообщили, что расследованием занимается Следственный комитет, поскольку есть погибший человек.

Случайно ли пожилая супружеская пара оказалась закрытой в гараже с работающим автомобилем, выяснит следствие.  Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, началась доследственная проверка.

-22 января днем в капитальном гараже ГСК "Автомобилист" было обнаружено тело женщины 1952 года рождения, в больниц с признаками отравления угарным газом был госпитализирован ее супруг 1950 года рождения. В гараже находился автомобиль с работающим двигателем. По данному факту выезжали следователи СК, которые проводят доследственную проверку, - уточнила "Курьер. Среда. Бердск" Кулешова.

выхлопные газы гараж доследственная проверка супруги умерла Анастасия Кулешова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Трагическая случайность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наконец индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Госдуме: законопроект поступил депутатам
13:43 23-01-2021
Наконец индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Госдуме: законопроект поступил депутатам
Когда закончится дистанционное обучение для студентов в 2021 году?
13:40 23-01-2021
Когда закончится дистанционное обучение для студентов в 2021 году?
Когда сажать баклажаны по лунному календарю на рассаду в 2021 году
13:30 23-01-2021
Когда сажать баклажаны по лунному календарю на рассаду в 2021 году
БердскОтравились выхлопными газами пожилые супруги в гараже Бердска. Жена погибла
13:14 23-01-2021
Отравились выхлопными газами пожилые супруги в гараже Бердска. Жена погибла
Программа "Семейный автомобиль" 2021: кто может получить деньги на авто и сколько?
13:10 23-01-2021
Программа
Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году: Дата праздника и традиции светлого дня
13:00 23-01-2021
Рождество Пресвятой Богородицы в 2021 году: Дата праздника и традиции светлого дня
Прививку от коронавируса поставил Билл Гейтс. Без "чипа"? 3
12:30 23-01-2021
Прививку от коронавируса поставил Билл Гейтс. Без
Бизнесмен рассказал, как обманул возраст и за 6 месяцев из пухляка превратился в качка
12:30 23-01-2021
Бизнесмен рассказал, как обманул возраст и за 6 месяцев из пухляка превратился в качка
Тираж 426 24 января в Русском лото: загородный дом более 150 м² и 10 квартир-студий в «Жилищной лотерее». А суперприз 500 миллионов!
12:18 23-01-2021
Тираж 426 24 января в Русском лото: загородный дом более 150 м² и 10 квартир-студий в «Жилищной лотерее». А суперприз 500 миллионов!
Возможно, вы можете пойти на пенсию в 2021: узнай, как назначаются пенсии ПФР сегодня
12:15 23-01-2021
Возможно, вы можете пойти на пенсию в 2021: узнай, как назначаются пенсии ПФР сегодня