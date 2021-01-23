Отравились выхлопными газами пожилые супруги в гараже Бердска. Жена погибла

Мужа медики смогли откачать, но из-за долгого кислородного голодания возможны необратимые изменения в его организме. Правоохранители начали расследование.

лед на крыше гаража

В Бердске 21 января произошло трагическое происшествие. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" стариков-супругов нашли в гараже с признаками отравления выхлопными газами. В боксе стояла "четверка" с включенным двигателем.

По информации "Курьер. Среда. Бердск" из компетентных источников, пожилая женщина скончалась.

- Не знаю, как и вычислили. На место происшествия вызывали скорую помощь и полицию. Бабулю не удалось откачать. Она умерла. Дед живой, но, говорят у него было долгое кислородное голодание. Скорее всего, он может остаться невменяемым, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" очевидец происшествия.

По его словам, возможно, супруги пришли за картошкой и включили машину, чтобы согреть гараж, но поскольку он был закрыт, выхлопные газы подействовали на людей.

Трагедия произошла в бердском гаражном комплексе на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской. Гаражи расположены возле старой площадки "Веги", что на ул. Линейной.

В управлении МВД по Новосибирской области подтвердили факт, но сообщили, что расследованием занимается Следственный комитет, поскольку есть погибший человек.

Случайно ли пожилая супружеская пара оказалась закрытой в гараже с работающим автомобилем, выяснит следствие. Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, началась доследственная проверка.

-22 января днем в капитальном гараже ГСК "Автомобилист" было обнаружено тело женщины 1952 года рождения, в больниц с признаками отравления угарным газом был госпитализирован ее супруг 1950 года рождения. В гараже находился автомобиль с работающим двигателем. По данному факту выезжали следователи СК, которые проводят доследственную проверку, - уточнила "Курьер. Среда. Бердск" Кулешова.